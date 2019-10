Erling Braut Haaland-eventyret fortsetter, og forut for andre gruppespillskamp i Champions League er han en av hovedpersonene.

Den norske 19-åringens hat trick i debuten mot Genk gjør at han er et navn på alles lepper forut for bortemøtet med regjerende mester Liverpool.

På Anfield skal Haaland nemlig måle krefter med en av verdens beste midtstoppere og mannen som forrige måned ble kåret til Europas beste spiller forrige sesong.

– Jeg tror ikke man kan trene på å spille mot Virgil van Dijk, men man kan trene på spesifikke ting som kan sette ham ut av spille eller lure ham. Men det er ikke bare van Dijk, hele Liverpool er et meget bra lag, sier Braut Haaland i den nyeste utgaven av Champions Leagues eget magasin.

– Kanskje den vanskeligste kampen i verden akkurat nå

Og akkurat styrken i Liverpool-laget har jærbuen rett i. Jürgen Klopps mannskap har ikke tapt en hjemmekamp siden april 2017. Den gang var det en annen kraftspiss som senket Merseyside-klubben, da Christian Benteke senket gamle lagkamerater med to mål og sørget for 2-1-seier til Crystal Palace. Etter det har ikke de regjerende Champions League mesterne sett seg tilbake.

– Det er kanskje den vanskeligste kampen i verden akkurat nå. Jeg vet det vil bli en tøff kamp, men ingenting er umulig. De er bare mennesker akkurat som oss, sier den norske unggutten.

Gleder seg til Anfield-atmosfæren

Og er det virkelig noe Braut Haaland gleder seg til så er det den enorme stemningen som venter på Anfield.

– Jeg har hørt atmosfæren der og jeg er blitt fortalt av venner at den er helt fantastisk. Anfield har en av verdens beste atmosfærer, og det blir veldig interessant å spille der, sier 19-åringen.

Det norske supertalentet har en helt spesiell måte å forberede seg til Champions League-kampene på. Det er nemlig å sette seg i bilen på vei hjem fra siste trening før kamp og spille Champions League-hymnen på full guffe. Og nå kan han også nyte sine egne mål fra debuten.

– Jeg har hørt på den sangen siden jeg var en liten gutt, det er kanskje min favoritt-sang, sier han, og forteller at han også etter første rundes målshow har fått nye Champions League-høydepunkter å kose seg med.

– Jeg har sett målene mine over 30 ganger. Jeg får fortsatt gåsehud når jeg prater om kampen mot Genk. Det var en spesiell kveld for meg og jeg vil huske den for resten av livet, sier han.

Inn mot kampen mot Liverpool er det imidlertid én ting nordmannen ikke får prioritert tid til. Han får neppe utvekslet noen tyske gloser med Jürgen Klopp, for spissen har nemlig en herlig unnskyldning for å droppe tysktimene i Salzburg.

– Jeg er for opptatt med å score mål, humrer Braut Haaland. I øyeblikket en av Europas hotteste spisser.