Voksenfilmene ble avspilt på en gigantisk TV-skjerm i butikken i helgen, etter at hackere tok seg inn i butikkens IT-system. Visningen ble ikke stanset før ansatte kom for å åpne butikken søndag morgen, skriver The Guardian. Ifølge vitner viste butikken porno fra klokken ett på natten til klokken ti morgenen etter.

Skjermene var rettet ut mot Queen Street i storbyen Auckland. Gaten er landets travleste handlegate.

Det japanske selskapet har nå unnskyldt overfor alle som ufrivillig ble vitne til det eksplisitte materialet, og sier de jobber med systemene sine for å forsikre seg om at det ikke skjer igjen. Politiet er også informert om hendelsen.

Butikksjefen forteller til New Zealand Herald at han er 100 prosent sikker på at det ikke var en av de ansatte som stod bak hendelsen.

Tanya Lee gikk forbi butikken sammen med sin sju år gamle sønn, og sier innholdet som ble vist var «totalt upassende og støtende».

– Jeg måtte ta en kikk til, fordi jeg ikke kunne tro det jeg så, forteller hun.

– Det er ikke noe du vil at barna dine skal være eksponert for, og det er også flaut for Auckland som turistdestinasjon.

Sikkerhetsvakt Dwayne Hinango forteller at ikke alle ble like støtt av det de så.

– Noen ble sjokkert, mens andre bare ble stående og se på, forteller han.