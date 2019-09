Det har vært varslet mye snø på Nordvestlandet, og nå har den første snøen begynt å skape problemer.

Meteorologisk Institutt har satt gult farevarsel flere steder i landet på grunn av mengden snø som er ventet.

Dette gjelder Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Hedmark, Trøndelag, Troms og Finnmark.

– Det blir nok mest snø i fjellstrøkene i Møre og Romsdal, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo.

I disse fjellområdene er det ventet over 50 cm snø de neste 24 timene, ifølge Meteorologisk Institutt.

Krevende kjøreforhold i fjellet, snø og glatte veier Statens vegvesen er ute og kontrollerer vinterutrustning. pic.twitter.com/rZYuCtmPv3 — Statens vegvesen M&R (@Tungbilkontroll) September 30, 2019

Dårlig sikt og stengte veier

Snøen vil medføre at det blir vanskelige kjøreforhold flere steder. Meteorologisk Institutt anbefaler å beregne ekstra tid og kjøre etter forholdene.

– De som skal kjøre over de nordlige fjelltraktene er nødt til å ha vinterdekk, sier Krogsæter.

Det har også oppstått snøfokk i fjellet, det betyr at snø blir virvlet opp fra bakken på grunn av sterk vind. Dette gjør at det blir dårlig sikt og kan føre til at det blir kolonnekjøring og stengte veier.

– Vær oppmerksom på at det kan være mye snø, sier Krogsæter.

Statens Veigvesen melder også om krevende kjøreforholdene i fjellet på grunn av snø og glatte veier.

– Ikke uvanlig

Krogsæter sier at det ikke er uvanlig at det kommer en del snø allerede i slutten av september.

– Dette er ganske vanlig høstvær. Vi må nesten regne med det, sier Krogsæter.

Han sier at snøen ikke vil bli lenge, og at det nok vil gå over før onsdag.

De kjølige temperaturene vil derimot ikke gi seg med det første.

– Det er blitt en del kjøligere enn det har vært tidligere, og det skal holde seg kjølig hele uken, sier Krogsæter.