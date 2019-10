I august kunne Skal vi danse-dommer Tore Petterson (40) avsløre at han har funnet kjærligheten på ny, etter to år som singel.

Hans utkårede er 26 år gamle Joakim Tjøstheim, som er litteraturviter ved Universitetet i Oslo.

Paret kom i kontakt med hverandre gjennom dating-appen Tinder, og i april møttes de for første gang. Siden har de vært sammen.

– Vi har det veldig fint sammen og jeg nyter hver eneste dag, både med han på jobb og hjemme, sier Tjøstheim til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Spør om råd

Petterson forteller til God morgen Norge at de trives best sammen i hverdagen. Likevel tror Petterson at kjæresten synes det er stas med jobben hans som Skal vi danse-dommer på TV 2.

– Jeg tror han synes det er gøy med den pakka, med alle klærne mine og alle de tingene jeg holder på med. Vi samarbeider godt og jeg spør han om masse råd, sier han og legger til:

– Vi kan prate om de store spørsmålene, og jeg synes at det gjør hverandre veldig interessante.

TV-profilen forteller at de slettes ikke er enige i alt, men det grunnleggende er på plass.

– Vi står politisk ganske likt, og vi er begge opptatt av å behandle mennesker bra. Joakim er utrolig snill, omtenksom og veldig observant på hvordan vi gjør ting. Vi er opptatt av å ta vare på hverandre, som hvordan man har gulosten på brødskiva eller hvordan man liker å få bretta klærne sine. Det er der kjærligheten ligger, sier Petterson.

Ble mobbet

40-åringen har ved flere anledninger snakket åpenhjertig om oppveksten som var preget av mobbing. Samme tematikk tar han også opp i foredraget sitt «Det er lov å være annerledes».

I foredraget påpeker han at den som blir mobbet har lite med mobbingen å gjøre, og at det er omgivelsene rundt mobberen som trenger å bli ryddet opp i.

Tjøstheim kjenner seg igjen i historien og refleksjonene til kjæresten.

– Jeg ble mobbet på ungdomsskolen og videregående. Jeg kjente egentlig mer på skammen enn selve seieren når dette ble tatt opp. Når jeg satt på rådgiverens kontor med mobberne mine, og dette ble tatt opp, fulgte skammen med meg når vi gikk ut igjen. Det var på ingen måte godt, paradoksalt nok, forteller han.

Deres historie har knyttet turtelduene enda nærmere sammen. Tettere ble de også etter at Tjøstheim så foredraget til Petterson for første gang forrige uke.

– Tore er en veldig engasjerende type. Det setter jeg veldig pris på. Foredraget satte virkelig i gang tankesettet og du sitter igjen med mange refleksjoner og resonnement, sier den 13 år yngre kjæresten.

– Vi hadde en veldig fin samtale når vi om hjem. Vi blir bare mer og mer forelska, jo mer vi lærer å kjenne hverandre, legger 40-åringen til.