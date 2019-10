Facebook-innlegget til britiske Sylvia Crawford har gått viralt.

Etter at Crawford la inn tipset i sparegruppa Extreme Couponing and Bargains UK, har mange gjort som henne og kjøpt inn mynte og bitte litt antibakteriell spray.

I innlegget forteller hun at hun hakket opp en pakke mynte og helte den oppi sprayen.

Deretter fylte hun spraybeholderen med vann, og lot det stå litt.

Deretter sprayet hun rundt vinduer og dører, og hun påstår at edderkoppene la på sprang.

«Edderkoppene løp da jeg sprayet. De hater mynte. Noen bruker oljer, men jeg tenkte at jeg skulle bruke det jeg hadde,» skriver hun i innlegget.

Flere tusen har delt innlegget, og i kommentarfeltet skriver flere at de også har hatt stor suksess med å spraye vinduer og dørkarmer med sitron.

EDDERKOPPENES VENN: Petter Jordan ved Universitetet i Bergen. Foto: TV 2

Mynte og lavendel

Men, fungerer egentlig trikset?

Den norske zoologen og edderkoppeksperten Petter Jordan sier til TV 2 at det er riktig at noen bruker vann med mynte og vann med lavender for å holde edderkoppene unna.

– Jeg vet ikke hvor effektivt dette er, men edderkopper har kjemoreseptorer på beina sine, så det kan godt være at det virker til en viss grad, sier han.

Han sier at han tror at de som er redde for edderkopper vil gjøre nærmest hva de kan for å føle seg trygge.

– Det er nesten ingen edderkopper i verden som er farlige. Av de 48.288 artene som vi kjenner til, er det rundt 20 som er potensielt farlige for mennesker. Og ingen av dem bor i Norge, understreker han.