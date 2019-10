Ett år har gått siden TV 2 først omtalte historien om 49-åringen som nesten døde etter å ha kost med en hund. Mye har skjedd siden den gang.

Sjelden sykdom

I fjor sommer ble Manteufel innlagt på Froedtert sykehus i Milwuakee i USA.

Han hadde influensa-lignende symptomer, men sykdommen viste seg å være langt mer uvanlig enn det.

Han hadde pådratt seg en blodinfeksjon, som følge av bakterien capnocytophaga, som er vanlig å finne i spyttet hos både katter og hunder.

Forskning.no og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skriver at bakterien sjelden fører til sykdom. Forskere mener at det kun er personer med nedsatt immunsystem som kan rammes.

Manteufel hadde vært i kontakt med flere hunder før han fikk infeksjonen, men ifølge Metro er det sannsynlig at han fikk bakterien av hunden hans, Ellie.

Han har valgt å beholde hunden, til tross for at tispen kan ha gitt ham sykdommen. De to har vært bestevenner i ni år, og slik skal det fortsette.

– Vi elsker henne som om hun var datteren vår, sier han til Time.

VENNER: Det var ikke aktuelt å kvitte seg med hunden. Foto: Carrie Antlfinger/AP

I videoen øverst i saken kan du høre hva familien hans tenkte i fjor da infeksjonen gjorde at Manteufel måtte amputere både armer og ben.

Bidrar til forskning

Helt siden amerikaneren fikk sykdommen, har han vært optimistisk og positiv. Dette førte til at han kunne forlate sykehuset etter to uker. Vanligvis må mennesker med lignende symptomer være på sykehus opp til en måned.

UFLAKS: Manteufel sier bare at livet hans er som det er, og at han ikke kan gjøre noe med det. Foto: Carrie Antlfinger/AP

Lederen på rehabiliteringssykehuset hvor 49-åringen var innlagt, David Del Toro, sier han aldri har møtt en lignende pasient.

– Han er bare, du vet, full fart fremover, forteller legen til Metro.

Den livsglade mannen lærte seg fort hvordan protesene hans fungerer.

Protesene til armene hans er av den avanserte typen, og er formet som kroker og gafler. Han jobber for tiden med å lære seg å plukke opp fjernkontrollen, kutte grønnsaker, åpne dører og andre hverdagslige gjøremål.

^ PROTESER: Bildene er fra en måneds tid siden, da Manteufel prøvde ut nye proteser på legesenteret «Froedtert & the Medical College» i Wisconsin. Foto: Carrie Antlfinger/AP

«Stubbies» er navnet på protesene han bruker. Disse er kortere enn vanlige proteser og brukes i en tilpasningsperiode. De nye protesene er bestilt, og vil bli tatt i bruk snart.

Manteufel ønsker å hjelpe andre med lignende medisinske problemer, og har derfor begynt et samarbeid med universitet i Harvard. Han hjelper dem med forskningen og deler gentestene sine.

I fjor ble det opprettet en kronerulling på vegne av Dawn Zwicker-Manteufel, konen til Greg. I skrivende stund har det blitt samlet inn rundt 149.000 dollar (i overkant av 1.350.000 norske kroner), og det tikker stadig inn bidrag.

Den tidligere maleren venter fortsatt på en plastisk operasjon for å fikse nesen, da legene måtte fjerne mye hud i ansiktet hans da han ble syk.