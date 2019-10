Nyheten er ikke bekreftet, men TV 2 vet at ettårskontrakten vil signeres og offentliggjøres i løpet av nær fremtid. Det betyr at Sondre Holst Enger (25) skal sykle for det danske laget Riwal Readynez Cycling Team, som holder til på sykkelsportens nest øverste nivå, neste sesong.

I det danske laget blir Holst Enger lagkamerat med nordmennene Sindre Lunke og Kristian Aasvold.

Holst Enger fikk ikke forlenget kontrakten med Israel Cycling Academy, som ifølge rapportene overtar UCI-lisensen til Katusha og samtidig klatrer opp til World Touren fra og med neste sesong.

Horten-rytteren har slitt med å få karrieren tilbake på riktig spor etter trøblete år. Kroppen har ikke fungert og i sommer ble det konkludert med at han var overtrent. Derfor fikk han beskjed om å sette sykkelen fra seg, og i løpet av juli ble det så godt som ingen trening på to hjul.

Han var tilbake i aksjon i Arctic Race, men der ble en 13. plass på etappen til Svolvær beholdningen. Siden da har Holst Enger brutt to ritt i Italia i midten av september.