Kastet Sebastian (21) fra syvende etasje: – Jeg bare eksploderte

Krangel ble slåsskamp

Da tiltalte kom tilbake til leiligheten med spritflasken, hevder han at han så kameraten forsøke å kysse moren hans. Det utløste den fatale krangelen, ifølge hans forklaring.

– Jeg reiste meg og skrek til ham, og han skrek tilbake. Da valgte jeg å slå ham så hardt jeg kunne i ansiktet med min høyre hånd, sier han.

Videre forklarer tiltalte seg svært detaljert om den brutale volden han utsatte kameraten for. Ifølge 22-åringen tryglet kameraten på et tidspunkt om å få dra hjem.

– Jeg tenkte i mitt stille sinn at han skulle få gå. Så hentet jeg spritflasken og knuste den i pannen på ham, forteller tiltalte, som fortsatte voldsutøvelsen også etter dette.

– Etter hvert sluttet han helt å gjøre motstand. Jeg var hundre prosent overbevist om at han døde der og da, sier han.

For retten vil det bli sentralt å avgjøre om Seterås døde før eller etter at han ble kastet fra svalgangen i syvende etasje. Obduksjonsrapporten viser at han døde av knusningsskader i hodet.

VÅPEN: Den 22 år gamle mannen brukte denne flasken i den omfattende voldsutøvelsen mot kameraten. Foto: Politiet

– Følte meg om en konge

I en periode på omkring 40 minutter vurderte 22-åringen hva han skulle gjøre. Hans mor har forklart at hun var så ruset at hun ikke husker noe av dette.

Mellom klokken 03.38 og 04.21 har politiet fått tak i tre opptak som viser at begge de to har forsøkt å kontakte andre personer. I det ene opptaket sier 22-åringen at han har drept kameraten.

Til slutt bestemte tiltalte seg altså for å kaste kameraten de 22 meterne ned fra svalgangen utenfor, som på tidspunktet var under oppussing.

– Jeg tenkte at hvis han faller fra syvende etasje, er det ingen som kan si at det er jeg som har drept ham i hvert fall, sier 22-åringen, som i sine tre første avhør fastholdt at kameraten hadde tatt sitt eget liv.

ÅSTED: Slik så bygget ut da 21 år gamle Sebastian Seterås ble kastet ut fra syvende etasje. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB scanpix

Mot slutten av sin frie forklaring tar 22-åringen seg god tid når han prøver å sette ord på hva han tenkte og følte under drapet.

– Det er vondt å si det, men da jeg utførte volden, fikk jeg et slags kick. Jeg klarte ikke å stoppe, jeg mistet kontrollen og bare eksploderte. Jeg følte meg som en konge, sier han og fortsetter:

– Etterpå, da jeg bar ham bort til rekkverket, følte jeg meg ganske mislykket og ikke særlig intelligent. Jeg valgte ikke å se over rekkverket, jeg ville ikke se hva som skjedde. Jeg ba til Gud om å vise vei herfra. Dette var ikke bra, det var grusomt, det var helt forferdelig.

Tiltalte ringte selv til politiet klokken 04.33, og nødsamtalen vil senere bli spilt av for retten. Han gjentar flere ganger at han er svært lei seg og gjerne skulle sett handlingen ugjort.

ÅSTED: På dette soverommet fant Kripos glassflasken som ble brukt under voldsutøvelsen. 22-åringen har forklart at mye av volden fant sted i sengen på rommet. Foto: Kripos

Orket ikke å lyve

Da nødetatene kom til stedet, ble 22-åringen tatt med til legevakt. Der tok politiet et kort avhør av ham som vitne i saken.

Både i dette avhøret, og i hans to første avhør som siktet, fastholdt han at kameraten hadde tatt livet sitt, og at han hadde forsøkt å stoppe det.

Etter det tredje avhøret, nøyaktig en uke etter drapet, var 22-åringen i en så dårlig forfatning at politiet tok ham med til legevakt igjen. Der tilstod han alt sammen.

– Jeg orket ikke å holde på den løgnen lenger. Jeg satt helt isolert og reiste frem og tilbake til lange avhør med Kripos, der nesten alt jeg sa var løgn. Det ble for mye å bære, sier han i retten.

To dager senere trakk 22-åringen tilståelsen, før han igjen valgte å tilstå alt sammen noen uker senere.

I januar i år ble mannen erklært strafferettslig tilregnelig etter en full rettspsykiatrisk undersøkelse.

Bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen har bedt om oppreisning på 500.000 kroner fra tiltalte til de fornærmede. 22-åringen har samtykket til å betale oppreisning inntil 200.000 kroner.

Det er satt av åtte dager til rettssaken.