Bare i fjor ble det solgt feta og lignende oster for rundt 250 millioner kroner her i landet. De aller fleste produktene var fra den skandinaviske produsenten Arla.

Men den oppmerksomme forbruker har kanskje lagt merke til at det aldri står «feta» på Arla-produktene. Ostene kan nemlig ikke kalles feta fordi de er produsert i andre land enn Hellas.

Beskyttet tittel

Solveig Barstad og Matkontrollen har reist til Hellas for å finne ut hva ekte feta egentlig er. For skal man kalle en ost feta er det flere krav til innhold og produksjon. Det kanskje viktigste kravet er at osten er produsert i Hellas.

Feta er nemlig et beskyttet navn etter at dette ble fastslått av EU-kommisjonen så tidlig som i 1996.

SAUEMELK: Fetaosten skal kun bestå av saue- og geitemelk. Foto: Matkontrollen/TV 2

Sau og geit

I tillegg til at osten må være produsert i Hellas, er det konkrete krav til melka som blir brukt. Mye av osten vi kaller feta her til lands er laget på kumelk.

– Ekte feta må være laget på minst 70 prosent sauemelk, og maksimum 30 prosent geitemelk, sier Rosemary Antonomanolaki. Hun er kvalitetssjef hos den greske fetaprodusenten Kolios.

Fabrikkbesøk i Thessaloniki

Matkontrollen har fått besøke fabrikken til Kolios i Thessaloniki nord i Hellas. Deres fetaost blir solgt i store deler av verden, også i Norge.

– Feta er en tradisjonell gresk ost som modnes i saltlake, sier Antonomanolaki.

Hun forteller videre at selve ordet feta betyr et stykke. Dette er fordi fetaosten som regel ble servert som et stykke ost i en salat. Og selv om mange kanskje forbinder osten med nettopp den greske salaten, blir den i dag brukt i uendelige variasjoner.