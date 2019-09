Se Manchester United-Arsenal fra 20.15 (kampstart 21.00) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Mandagens storkamp mellom Manchester United og Arsenal går mellom to av engelsk fotballs giganter, og forventningene til disse oppgjørene er alltid store.

Tilsvarende kamp forrige sesong endte 2-2, mens det motsatte oppgjøret på Emirates i vår var det første Ole Gunnar Solskjær tapte i Premier League som Manchester United-manager.

Denne sesongen har begge lag hatt en varierende start, men gjestene klatrer til 4. plass om de skulle vinne mandag, mens vertene vil ta seg forbi både Arsenal og minst fire andre om de skulle vinne.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland er spent på å se hvordan Unai Emerys gjestende lag vil fremstå defensivt på Old Trafford, spesielt i lys av ni baklengsmål på de siste seks kampene i Premier League.

– Arsenals akilleshæl forsvinner ikke. De scorer mye, men lekker bak. De har i mange år vært for åpne bakover, og i alle lag snakkes det om mulighetene som Arsenal alltid gir motstanderne. Spesielt tre områder er det verdt å se nærmere på, sier Hangeland som skal foreta en analyse av Unai Emerys defensiv i studiosendingen forut for mandagens storkamp.

1. Svak kontradekning

De tre elementene Hangeland vil ta for seg er nordlondonernes kontradekning,deres organisering i bakre rekker og lagets svake risikovurdering i igangsettingene.

– Arsenal har litt for mange luksus-spillere i offensive posisjoner. Det gjør at motstander ofte får spilt seg fri til å angripe en backfirer som da må forsøke desperate ting for å hindre baklengs, sier Hangeland.

MANGE PÅ FEIL SIDE: Her scorer Liverpool sitt tredje mot Arsenal på Anfield. Se hele videoen i vinduet øverst. Foto: TV 2

2. Svak organisering

Forut for denne runden var Arsenal ett av de lagene i Premier League som hadde sluppet til flest avslutninger imot, og den tidligere stopperbautaen mener det er snakk om elementære ting.

– Den svake organiseringen handler blant annet om ting som er forsvarsspillets ABC. Det handler om alt fra to mann i samme duell til stoppere som gambler og en backfirer uten struktur, sier den tidligere Premier League-stopperen.

IKKE AKKURAT FLAT FIRER: Arsenal-forsvaret slipper inn mål hjemme mot Tottenham. Se hele videoen i vinduet øverst. Foto: TV 2

3. Svak risikovurdering

Det Hangeland omtaler som svak risikovurdering kom aller tydeligst til syne da Sokratis Papastathopoulos forærte Watford 1-2-målet i kampen der Arsenal rotet bort 2-0-ledelse til poengtap på Vicarage Road for to uker siden.