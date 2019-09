Det blir regnet som bilindustriens største skandale noensinne. I 2015 ble det kjent at Volkswagen-konsernet hadde jukset med utslippstallene for 11 millioner av sine biler.

Nyheten slo ned som en bombe og har fått store konsekvenser for bilgiganten. En rekke toppledere har måttet gå, flere sitter i fengsel – og det blir anslått at Dieselgate så langt har kostet VW over 300 milliarder kroner, i bøter, kompensasjon og juridiske kostnader.

Og mer kan det bli. I dag starter nemlig en rettssak om utslippsjukset, i Tyskland. Ikke mindre enn 430.000 personer står bak massesøksmålet.

Påførte bileierne skade?

Dette er organisert av forbrukerrettighetsorganisasjonen VZBY (Verbraucherzentrale Bundesverband). Saksøkerne krever at VW skal kompensere alle som eier en bil berørt av jukset.

Premisset deres er at Volkswagen med overlegg påførte bilkjøperne skade, ved at de manipulerte med programvare som gjorde at bilene oppførte seg helt annerledes når de ble testet, enn ute i trafikken. Dermed ble også utslippstallene kunstig lave.

Rekordår – etter tidenes jukseskandale

Dieselgate har kostet VW milliardbeløp allerede. Nå er massesøksmålet i Tyskland oppe for domstolen, det kan bety nye og store utgifter. Foto: Scanpix.

Enormt løft

– Akkurat dette er det ingen tvil rundt. VW har innrømmet hva som skjedde og hvordan dette ble gjort. Det springende punktet er om bileierene har blitt skadelidende og om de da har krav på erstatning. Og det er klart: Hvis dette fører frem, vil det bety nye og enorme kostnader for VW, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som har fulgt Dieselgate-skandalen tett.

– Men VW har gjort mye for å rydde opp?

– Ja, de har gjort endringer på enormt mange biler. Her snakker vi tidenes tilbakekallingskampanje, som har betydd et enormt løft for organisasjonen deres. Det har også kostet mye penger. Målsetningen fra VWs side var at dette skulle være tilstrekkelig og at ballen dermed ble lagt død. Men sterke krefter har lenge jobbet for det motsatte, forteller Vegard.

Trenger å komme seg videre

VW har agert litt ulikt i forskjellige markeder. I USA har de for eksempel kjøpt tilbake et betydelig antall biler, mange av dem har blitt lagret på nedlagte flystriper. Det kan nok også bli løsningen i Tyskland.

– Det er nok ikke til å komme bort fra at endel eiere benytter denne anledningen til å forsøke å utnytte situasjonen. VW har dårlige kort på hånden og naturligvis et betydelig omdømmeproblem. For dem er det også viktig å komme seg videre. Dieselgate har ikke bare kostet mye penger, det har også tatt mye oppmerksomhet internt. Derfor kan de nok også være villige til å gå langt, for å få en slutt på dette, mener Vegard.

Norske VW-eiere får ikke erstatning

Denne lagringsplassen ligger i ørkenen i California. Bilene står tørt, men er utsatt for mye sollys. Foto: Scanpix.

Kommet langt i Norge

Hvis det pågående søksmålet fører frem, må hver enkelt deltaker i neste runde legge frem sine krav overfor VW. Det betyr at vi snakker flere år, før man eventuelt er i mål. Dette er også en faktor som nok kan gjøre at VW er villige til å betale seg ut, og bli ferdig.

Her hjemme har den norske importøren gjennomført endringer på de aller fleste biler som er berørt av Dieselgate. Her skal det dreie seg om over 90 prosent gjennomføringsgrad.

– Målet vårt er å få alle berørte biler inn for oppgradering og vi fortsetter videre til vi har nådd så høy gjennomføringsgrad som overhodet mulig. Alle resterende kunder har nå blitt invitert via brev. Vi har hatt flere orienteringsmøter med Statens Vegvesen, så de er oppdatert rundt oppgraderingen og framgang i gjennomføringsgrad, fortalte Anita Svanes som er kommunikasjonssjef i Møller Mobility Group – til Broom da vi skrev om dette i fjor høst.

