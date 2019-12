Rob Meyers heter han. Rob var ikke den aller mest skoleflinke og droppet ut av skolen tidlig. Dermed har han hverken noen flott utdanning eller grom CV å vise til.

Men, som så ofte før, det man kanskje mangler av evner på én ting, kan man ta igjen på andre områder. Noen ganger i rikt monn.

Så også for Rob Meyers. Hans far syntes det var ille at sønnen droppet ut av skolen uten å ha fullført. Men for å sysselsette Rob kjøpte faren en prosjektbil til han. En sliten Ford Edsel, fra 1959.

Rob gjøv på, pusset opp og satte bilen i stand. Den ble etter hvert byttet ut med en Triumph motorsykkel. En snøball hadde begynt å rulle ...

Startet for seg selv

Rob var svært flink med fingrene og særdeles skikkelig med det han reparerte og fikset. Ryktet begynte å gå i kompisgjengen. Mange trengte Robs hjelp og mengden "oppdrag" økte for unggutten. Snøballen rullet videre.

Bildet ble tatt for 40 år siden da Rob startet for seg selv og lovte kona at han skulle bli millionær før han fylte 30 år. Foto: rmsothebys.com

Foruten å være faglig dyktig, hadde Rob også et uvanlig skarpt øye for gode forretninger. Det ballet på seg med kjøp, salg og oppussing av biler. I 1976 startet han sitt egen foretak hjemme i farens garasje. "Butikken" gikk godt og allerede tre år senere, i 1979, åpnet han et 3000 kvadratmeter stort restaureringsverksted i hjembyen Chatham-Kent i Ontario, Canada.

Rob Meyers er i dag 60 år og mange millionær. Foto: rmsothebys.com

Auksjoner

Som nevnt hadde Rob nese for gode forretninger. Han begynte etter hvert å eksperimentere med å selge bilene på auksjon. I 1991 kjøpte han et auksjonsselskap og navnet RM Auctions var født.

I 2015 kjøpe legendariske Sotheby`s 25 prosent av RM Autions og firmaet heter i dag RM (etter initialene til Rob Meyers ) Shotebys.

De er nå et av verdens største auksjonshus og omsetter for over 500 millioner dollar årlig.

Dette auksjonshuset er kjent for en fabelaktig og nådeløs profesjonalitet i alt de gjør. Mange av bilene er fortsatt innom restaureringsverkstedet, selv om de kommer fra private samlere eller museer. Enten de trenger en liten strekk, full restaurering, eller bare en shining før salg. Alt i god Rob Meyers-ånd.

Dette har igjen ført til at de har solgt mange av verdens dyreste biler.

Bilene som selges er ofte av det eksklusive salget . rmsothebys.com

Auksjonene foregår over hele verden, men organisasjonen har fortsatt hovedkontor i Meyers hjemby, Chatham.

Til tross for at Rob ikke hadde det beste utgangspunktet, lovte han kona at han skulle bli millionær før han fylte 30 år. Frisk gjort, men det løftet holdt han. Nå er han 60 år og mangemillionær – i dollar. Han har ved flere anledninger påpekt at pengene ikke er drivkraften. Det er det lidenskapen som er. Synes man ikke det er gøy, vil man heller aldri lykkes, har Rob uttalt.

Gjennom årenes løp har RM Sotheby`s solgt noen av verdens aller dyreste biler. La oss ta en litt nærmere titt på noen av dem:

1962 Ferrari 250 GTO:

Ferrari GTO fra 1962, den dyreste bilen som noensinne er solgt på auksjon. Foto fra: rmsothebys.com

Dette er den dyreste bilen som noen gang har blitt solgt på auksjon. Den ble solgt for vanvittige 48 millioner dollar. Salget var en del av Pebble Beach Concours d'Elegance arrangert av RM Auctions i California i august 2013.

Salget slo alle tidligere rekorder da flere godt bemidlede budgivere prøvde å få kloa i den legendariske Ferrarien. Kun 36 slike biler ble bygget. Dette var den tredje i rekken.

1956 Ferrari 290 MM

Ferrari 290 MM, racerbilen som aldri krasjet. Foto fra: rmsothebys.com

Denne racerbilen hadde en spesiell plass i Ferrari-grunnleggeren, Enzo Ferraris hjerte. Ingeniørene hans overtalte ham til å montere en V12-motor på bilen i stedet for de vanlige 4- og 6-sylindrede motorene. Flere løp senere, vinner igjen Ferrari verdensmesterskapet for sportsbiler i 1956.

290 MM fikk også et verdensomspennende rykte for å aldri ha krasjet. Helt klart en sjeldenhet i motorsportens verden. I desember 2015 ble denne solgt for 28,5 millioner dollar hos RM Sotheby's i New York.

1967 Ferrari 275 GTB Spider:

Ferrari 275 GTB Spider. Den dyreste gate-registerte bilen som er solgt på auksjon. Foto fra: rmsothebys.com

I august 2013 ble en av bare 10 Ferrari 275 GTB Spider som noensinne ble produsert solgt på en RM auksjon i Monterey, California.

Klubba smalt i bordet på 27,5 millioner. Det gjorde denne til en av de dyreste gate-registerte bilene som noensinne var solgt på en auksjon den gangen.

275 GTB Spider har også blitt kåret til verdens beste sportsbil. Det har trolig også litt å si for prisen.

1964 Ferrari 250 LM

1964 Ferrari 250 LM ble kun bygget i 32 eksemplarer. Foto fra: rmsothebys.com

Ikke før hadde Sothebys slått seg sammen med RM-auksjoner for en marquee-auksjon i New York i 2003, så knuste auksjons-paret den daværende rekorden for den dyreste bilen. Dette var en Ferrari 250LM, den 24. produserte av i alt 32 biler. Rekorden var på 14.3 millioner dollar.

1968 Ford GT40 Gulf/Mirage:

GT40 er en ekte Ford-legende. Foto fra: rmsothebys.com

Etter fire Ferrari på rappen, fortsetter vi med biler på "F". Denne gangen en Ford. Nærmere bestemt en legendarisk GT40. For den 17. august 2012 ble denne ikoniske bilen solgt for rekordhøye 11 millioner dollar på en RM-auksjon i Monterey.

Det var en av en håndfull lette GT40-er bygget for Gulf racing team på den tiden. I følge serienummeret skal dette være den aller første bilen som rullet av samlebåndet i 1968.

Historien er fascinerende og viser at de av oss som ikke har all verdens med utdannelse likevel kan lykkes godt. Moralen i denne historien er at det i stor grad handler om lidenskap og stor tro på seg selv og det man driver med.

