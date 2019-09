Vi har vært på veien i to dager med Porsche Taycan. Ruten tar oss gjennom Luxembourg, Frankrike, Østerrike – og Tyskland.

Sistnevnte er merket med rød ring i boka hos undertegnede. Det betyr potensielt mulighet for Autobahn – med fri fart.

Vi har allerede hatt mange timer bak rattet i den heftigste elbilen jeg har kjørt, Taycan Turbo S. Med 761 hk er det lite som tyder på at den ikke skal klare den latterlig høye toppfarten som Porsche har gått ut med: 260 km/t. Snarere tvert imot. Den suser lekende lett, ja, nesten urovekkende raskt, opp i 180 km/t på Autobahn.

Forholdene har imidlertid ikke ligget til rette for å presse farten ytterligere. Og nå skal Turbo S-en leveres inn og byttes i det som foreløpig er innstegsmodellen: Taycan Turbo.

Inge sinke

Men tro ikke at dette er noe sinke. Du har 680 hk tilgjengelig – inkludert overboost-funksjonen, som varer i ca 2,5 sekunder. Denne skal også klare 260 km/t, forsikres vi om når vi overtar bilen.

Bare for å ta litt om det. 260 km/t er FORT. Luftmotstanden er tykk som sirup i den hastigheten! Det kreves med andre ord voldsomme krefter å få en bil på over to tonn til å nå en slik fart.

Hvis du stikker hånda ut av vinduet i 80 km/t, og deretter prøver det samme i 180 km/t (selvsagt ikke på norske veier!), får du en følelse av hvor mye luftmotstand du skal kjempe mot. Og her snakker vi altså om å øke farten ytterligere 80 km/t …

Porsche Taycan er enn så lenge tilgjengelig i to utgaver: Turbo (bildet) og Turbo S. Sistnevnte er den raskeste – men heller ikke innstegsmodellen har noe problem med å nå 260 km/t.

Så kommer åpningen …

For å sette det hele i et annet perspektiv: 260 km/t i timen tilsier at du dundrer avgårde i 72 meter i sekundet! Tenk litt over det. Det er nesten lengden på en fotballbane – på ett sekund!

De fleste opplever ikke den slags fart i bil noen gang – og i alle fall ikke en elektrisk bil. Men akkurat det er altså målet vårt, akkurat nå. Hvis vi bare kan finne en passende åpning i trafikken.

Og plutselig ser det lovende ut. Venstrefeltet er helt tomt – og det er langt mellom bilene til høyre også.

Det er nå, eller aldri. Klampen i bunn – og bilen skyter fart. 200 km/t er i boks på sekunder – og farten fortsetter å øke. Bli med på opplevelsen av å passere 250 km/t med bare lyden av vind rundt oss, i videoen øverst i saken.

Vi kan i alle fall slå fast én ting: Porsche driver ikke med ubegrunnet skryt, når de sier at Taycan klarer 260 km/t!

Lyst skinn kler interiøret i Taycan veldig godt.

Se video under: Vi var på plass da Taycan ble vist for publikum for første gang: