Høst betyr krevende kjøreforhold for mange av oss. Enten det er snakk om lav sol, våt asfalt som formelig sluker alt lys – eller snø og is og glatte veier.

Da er det ekstra viktig at bilen er klar for utfordringene. Det handler om alt fra såpass banale ting som å ha rene bilvinduer, til å sjekke at alt av lys fungerer som det skal.

– Høsten preges ofte av regn, mørke og mye refleksjoner. Da er det ekstra viktig å se best mulig når man kjører bil. Ellers kan det oppstå farlige situasjoner, sier Andrea Lervik Lystad som skadesjef for motorkjøretøy i Codan Forsikring.

Kan gå tette

Hun anbefaler spesielt å sjekke alt som kan gjøre sikten fremover bedre. Skitne eller slitte frontlykter reduserer den viktige jobben lyktene gjør.

– Nyere biler er gjerne utstyrt med lyktespylere, noen har også viskere. Men virker dette som det skal? Det er det viktig at du sjekker ut nå. Spylerdyser kan gå tette, de kan også forskyve seg, slik at de ikke treffer riktig og dermed heller ikke vasker lyktene godt nok. Her er det lurt å alliere seg med noen som står utenfor bilen, og ser hvordan det fungerer når du tester det, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han minner også på at det er viktig å sjekke at alle lyspærer virker som de skal.

Det er viktig å vaske frontruten både utenpå og inni, for å ha best mulig sikt. Foto: Katrine Lunke.

Blir fort veldig dyrt

– Enten kan du gå ut av bilen og se selv, eller så kan du kjøre mot for eksempel et butikkvindu og se refleksjonene der. Da ser du fort om alle lyktene er intakte. Husk også å sjekke fjernlysene og eventuelle ekstralys, sier Benny.

Han minner også om at lykteglass gjerne blir slitte etter noen års bruk. Blir det for ille, kan det redusere virkningen betydelig.

– Mange tenker nok da at eneste løsning er å skifte glass, eller hele lyktene. På mange biler er det siste eneste måten å gjøre det på. Da kan det i mange tilfeller bli svært kostbart, vi snakker fort mange tusenlapper for en ny lykt, sier Benny.

Men heldigvis – det er ikke alltid nødvendig å gjøre det på denne måten. Det finnes også et godt og mye rimeligere alternativ:

Pussepapir og vann

– Er lyktene slitt av steinsprut og vær og vind, kan man først prøve å polere dem. Hvis ikke det er nok, kan man slipe ned lyktene relativt enkelt, sier Stian Sjue som er opplæringsansvarlig hos Bilpleiekongen.

– Her bruker man våtsliping, som er pussepapir man bruker sammen med vann. Ved å slipe ned lyktene får de nytt liv. Så må man polere med vanlig poleringsmiddel, som man vanligvis bruker på lakken. Bruk gjerne en poleringsmaskin hvis du har tilgang på det, sier rengjøringseksperten.

Han understreker også hvor viktig det er å sørge for at frontruten er ren:

Stian Sjue er opplæringsansvarlig hos Bilpleiekongen. Foto: Bilpleiekongen.

Vaske pusserbladene

– På innsiden kan man bruke en mikrofiberklut fuktet med glassrens, og tørke over hele ruten. Da unngår man å sprute på dashbordet, som kan gi flekker hvis man ikke får fjernet det skikkelig. Bruk så en annen og tørr klut for å fjerne de siste restene. På utsiden sprayer man bare på vaskemiddelet, og tørker av på samme måten. Mange blir overrasket over hvor godt de plutselig ser ut av ruta etter en slik rask øvelse, sier Sjue.

Hvis vindusviskerne ikke tar skikkelig, bør de kanskje skiftes.

Men først kan man prøve å vaske dem, det kan nemlig gjøre en betydelig forskjell.

– Vask vindusviskerne med en klut fuktet med vindusspylerveske, avfetting eller glassrens. Ta et skikkelig tak i vindusspyleren og trekk godt av. Det fjerner effektivt en eventuell film av skitt som har lagt seg på viskerne, og gjør dem mer effektive, sier Sjue.

