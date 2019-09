Hunden Igor fant 66 kilo amfetamin ved en tilfeldighet

Den 25. oktober i 2017 var politihunden Igor tilkalt sammen med sin hundefører til Kongsbakken videregående skole i Tromsø.

Rektor ved skolen hadde blitt varslet om at det luktet hasj i området, og ønsket at politiet skulle undersøke.

På oppdraget skulle Igor få ferten av et narkotikaparti som er rekordstort i norsk sammenheng.

Hunden ble tatt med inn i skolegården, men viste liten interesse for skoleområdet. Istedet ville Igor til nabogården, der Ami Hotell ligger.

Hotellet var helt fullt på dette tidspunktet. Igor fikk spesiell interesse for et rom, og markerte utenfor vinduet.

Gjemt under senga

Politibetjenten tilkalte forsterkninger, og politiet tok seg inn på hotellrommet.

Inne på rommet fant politiet en serbisk mann, og to senger. Under den ene senga fant de en koffert og en bag. Der lå det til sammen 66 kilo amfetamin.

Beslaget utløste en massiv etterforskning hos Troms politidistrikt. Under etterforskningen avdekket politiet det de mener var ytterligere én innførsel på 17 kilo amfetamin til Tromsø ett år i forveien, i 2016.

Innførselen har ifølge påtalemyndigheten forekommet med bil, og de mener de har kvalt et organisert nettverk, bestående av tyske og norske statsborgere.

– Dette er en stor innførselsåre med amfetamin til Tromsø, har statsadvokat Hugo Henstein tidligere fortalt TV 2.

Serberen nekter straffskyld

Serberen som ble funnet på hotellrommet svarte nei på spørsmålet om straffskyld.

Hans forsvarer, Reidar Steinsvik, sier til retten at han vil komme nærmere inn på hvorfor i sin forklaring, men at han mener at han ikke hadde befatning med verken 2016- eller 2017-partiet med amfetamin.

– Det er uomtvistelig er at det under en seng på rommet, ikke under hans seng, men den NN (den antatte tyske hovedmannen, jour.anm.) brukte, lå det 66 kilo narkotika. Spørsmålet blir om han visste at det lå der. Han har forklart at han ikke visste om det, sier han forsvarer Reidar Steinsvik.

Fem personer sitter i disse dager tiltalt for organisert narkotikavirksomhet. Blant dem er det to profilerte Tromsø-advokater. Ifølge påtalemyndigheten skal de ha stått for distribusjonen av narkotikaen i Tromsø.

En tysk mann i 40-årene er pekt ut som den antatte hovedmannen bak innførslene av politiet. Han var den eneste som svarte «ja» på spørsmålet om straffeskyld da rettsforhandlingene begynte i Tromsø mandag.

Tiltalt for bedrageri

Den ene advokaten er også tiltalt for bedrageri i en sak som skal opp for retten i november.