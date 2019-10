Broom-Vegard har nettopp vært på lansering av Porsches første elbil Taycan. En bil som i kjent Porsche-tradisjon vektlegger det sportslige. Men elbil-pioneren Tesla har ikke tenkt å sitte stille og se på at Porsche forsøker å innta "lynrask elbil"-tronen. Tesla-sjef Elon Musk både overrasker og imponerer Broom-Vegard:

Porsches første elektriske bil kan leveres med opptil 761 hk, 0-100 km/t går på 2,8 sekunder (stående start) og den har en toppfart på 260 km/t. En toppfart ingen andre masseproduserte elbiler på markedet kunne matche.

Og mens jeg sitter på hotellet i Østerrike og skal fordøye noen av inntrykkene, etter mange timer bak rattet i Taycan, slår det meg plutselig: Hva er egentlig toppfarten til den aller raskeste modellen fra Tesla?

Jeg har nettopp fått sjekket ut personlig at Porsche holder ord, når de sier at deres Taycan klarer 260 km/t. Mens jeg skriver dette, kan jeg nemlig fortsatt kjenne kriblingen i magen av at jeg ser 259 km/t på det digitale speedometeret. At det ikke ble 260 var ikke bilen sin feil. Det skyldes ganske enkelt at trafikken på Autobahn tilsier at det ikke var noe poeng å tyne det noe mer. Taycan hadde helt klart mer inne.

Èn km/t raskere

Som sagt, jeg blir litt nysgjerrig på å sjekke hva Model S Performance med Ludicrous Mode klarer. Den har jo også voldsomme krefter, men Tesla-sjef Elon Musk har aldri vært opptatt av voldsom toppfart. Eller, ikke før nå, tydeligvis. For på Teslas egne nettsider står det nå at Model S Performance klarer – og jeg tuller ikke – 261 km/t! Èn km/t raskere enn Taycan. Selvsagt.

Det er så barnehage-mentalitet over det, at man nesten ikke kan tro det. Det er noe bortimot verdensrekord i en ”min pappa er sterkere enn din”-konkurranse.

Samtidig er det også helt herlig! Elon Musk er en forbasket flink mann – og han liker ikke å bli pillet på nesa av Porsche. Så selvsagt går volumkontrollen i Tesla til 11, der alle andre stopper på 10 – og selvsagt skal den overgå Taycan i toppfart. Men én kilometer i timen!

Porsche ville aldri nedverdiget seg til ta del i en slik ”pissekonkurranse”. I alle fall ikke på en så åpenbar måte. Det er under deres verdighet.

Porsche Taycan, her i Turbo-utgaven, har en toppfart på 260 km/t. Den har også satt rekordtid for firedørsbiler på den verdenskjente racerbanen Nürburgring.

Ikke la deg lure ...

Musk derimot, lar seg lett rive med. Bare se hva som skjedde da Taycan satte den raskeste rundetiden for en firedørsbil på Nürburgring. Tesla-sjefen, som inntil da aldri hadde hatt noen interesse av å sette gode tider her, gikk selvsagt ut på Twitter og lovet at de skulle gjøre det raskere. Det er mange som har ledd av Musk, bare for å måtte spise det i seg på et senere tidspunkt. Ikke la deg lure av at han får lagt inn prompe-lyder i bilene sine. Den mannen er lynskarp!

Ubekreftede rykter sier at de har klart å slå tiden til Porsche, i en annen utgave av Model S enn bilene som ruller på norske veier. Her skal det være snakk om en utgave med tre motorer, spesialdekk og litt annet snadder. Enn så lenge venter vi imidlertid på en Twitter-melding fra Musk, som bekrefter bragden.

Men jeg har altså kjørt Taycan i to dager, både Turbo og toppmodellen Turbo S. Det var for øvrig Taycan Turbo – altså ”innstegsmodellen”, enn så lenge – jeg målte toppfarten med. Basert på de siste dagers erfaringer, kan jeg si følgende her og nå: Model S er et godt stykke unna å levere de kjøreegenskapene du får i Porschen. Hands down, en standard Taycan kjører fletta av en standardutgave av dagens Model S. I en lyskryssduell skal jeg ikke være like kategorisk, men på bane, er Taycan sjefen – med stor S.

Tesla startet revolusjonen

Likevel, det kan godt hende det kommer en betydelig hvassere Model S på et eller annet tidspunkt. Der kjøreegenskapene er mer vektlagt. Det er ikke viktig for salget. De fleste kundene klarer seg jo veldig bra med en helt vanlig Model S. Men fordi en mann med det vinner-instinktet og de egenskapene som Musk har, bare bestemmer seg for at skeptikerne skal motbevises.

For uansett om Porsche på mange måter setter en ny standard med Taycan – og det gjør de virkelig – er det Tesla som revolusjonerte elbil-verden. Jeg er rimelig trygg på at om ikke Musk hadde kommet med Model S (Roadster var selvsagt en god start), ville elbilmarkedet sett helt annerledes ut. Musk gjorde elbil sexy!

Tesla-sjef Elon Musk er alt annet enn en tradisonell bilmerke-sjef. Heldigvis for det! Foto: HANDOUT

Vi trenger S3XY!

Jeg elsker Tesla for at de gjorde noe ingen andre hadde baller nok til å gjøre. Og jeg elsker at Musk uten å nøle legger seg ut med en av verdens mest legendariske sportsbilprodusenter.

Vi trenger den lekenheten Tesla bidrar til. Vi trenger at noen tenker at Falcon-wing-dører ikke bare skal være en kul gimmick på en konseptbil. Vi trenger at en bilprodusent lager Star Wars-display på skjermen i dashbordet. Vi trenger at noen prøver å kalle navngi modellene sine slik at de skal stave SEXY (S3XY er sannelig ikke langt unna!).

Vi trenger noen som bryter helt ut av rekken, og skaper litt furore og engasjement. Det er nemlig alt for mange middelaldrende-, mer eller mindre samkjørte-, alvorlige menn i grå dress, som bestemmer at nye biler skal være fornuftige og effektive.

