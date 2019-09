Mandag morgen erkjente han straffskyld for drap da rettssaken begynte i Bergen tingrett.

Moren hans, som er tiltalt for å ha unnlatt å gripe inn og senere forsøkt å fjerne bevis, nekter straffskyld.

De to var begge hjemme i leiligheten deres da drapet skjedde natt til fredag 23. mars i fjor.

– Sterk rus

Den 22 år gamle tiltalte har erkjent at han utsatte kompisen for omfattende vold, blant annet med bruk av en glassflaske, før han kastet ham 22 meter ned fra en svalgang i syvende etasje.

ÅSTED: Høyblokka der drapet skjedde i mars i fjor, har i dag fått en ny fasade. Sebastian Seterås (21) ble kastet fra syvende etasje. Foto: Haakon Laastad / TV 2

Fremdeles fremstår krangelen som ledet frem til drapet, noe uklar for politiet. Etter det TV 2 kjenner til, har 22-åringen likevel forklart seg om dette i avhør.

Han hevder blant annet at han skal ha mistenkt et intimt forhold mellom kameraten og hans egen mor. De hadde alle tre vært på byen sammen den aktuelle natten.

– Det er opplysninger de etterlatte ikke kjenner seg igjen i, sier familiens bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen til TV 2.

Den tiltalte morens forsvarer, advokat Kaj Wigum, har ikke ønsket å gå inn i hennes forklaring før hun har forklart seg i retten senere denne uken.

22-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, bekrefter at det påståtte forholdet mellom moren og kameraten har vært tema i avhør.

– Kombinert med sterk rus for alle de involverte har dette ført til de handlingene han senere har erkjent straffskyld for, sier Storrvik.

Henla siktelse

Selv har 22-åringen forklart at han trodde kameraten var død da han kastet ham over rekkverket. Obduksjonsrapporten viser imidlertid at fornærmede døde av knusningsskader i hodet. Dette vil bli et sentralt tema i retten.

Politiet har sikret et lydopptak fra en samtale mellom de to tiltalte mens fornærmede lå forslått i leiligheten tidlig om morgenen den aktuelle fredagen.

Der sier 22-åringen, etter det TV 2 forstår, at han har drept kameraten.

Moren til 22-åringen var i lang tid siktet for drap, men statsadvokaten valgte å henlegge denne delen av saken for hennes del da tiltalen skulle tas ut.

Årsaken var, etter det TV 2 forstår, en rekonstruksjon av drapet der 22-åringen viste at han var i stand til å kaste en person over rekkverket uten hjelp fra andre.

I sitt innledningsforedrag mandag viser statsadvokat Benedicte Hordnes en rekke bilder fra leiligheten, der det er blod og glasskår flere steder.

Det er satt av åtte dager til rettssaken.