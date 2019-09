Mandag ble resultater fra nasjonale medisinske registre lagt fram.

Der kom det blant annet fram en ulikhet i behandling av kreft.

Et eksempel er kirurgi for eggstokkreft, opplyser Kreftregisteret.

Særlig innad i Helse sør-øst ser man forskjeller. Mens 84 prosent av pasientene ved Oslo universitetssykehus ble operert, var tallet ved Helse Vestfold 64 prosent og 67 prosent for Helse Innlandet.

Det finnes per i dag ikke tydelige retningslinjer for hvilke kvinner som bør operere bort sin eggstokkreft, heter det i oppsummeringen fra Kreftregisteret.

Unngå overbehandling

For pasienter med lavrisiko prostatakreft er det derimot et mål om å unngå overbehandling. Målet er at færre enn 20 prosent av pasienter med denne krefttypen skal få operert vekk prostata.

Flere av sykehusene som for noen år siden lå høyt, har nå redusert antall operasjoner på denne pasientgruppen, ifølge Kreftregisteret.

Størst andel pasienter, rundt 20 prosent, opereres ved St. Olavs hospital, Helse Finnmark og Nordlandssykehuset.

I andre deler av landet har reduksjonen vært kraftigere. Ved en del steder ble det ikke foretatt noen slike operasjoner i fjor.

Ikke alle pasienter med kreft kan bli operert. Enten fordi sykdommen er for utbredt, eller fordi pasienten har andre sykdommer som gjør at de ikke tåler belastningen.

– Bruk registeret

Helseminister Bent Høie holdt åpningsinnlegget, før Kreftregisteret framla sine funn om prostatakreft.

Han la vekt på viktigheten av at både sykehus og pasienter benytter seg av kreftregisteret.

– Tusen takk til pasienter og brukere som stiller til disposisjon så vi alle kan få bedre helsehjelp. Det er nødvendig for at resultatene skal være representative for pasientene, sa helseministeren under åpningsinnlegget.

Kvalitetsregistrene

Et medisinsk kvalitetsregister samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor definerte sykdomsgrupper.

I dag har 51 kvalitetsregistre nasjonal status.

Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten, og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet.

Resultater fra registrene skal brukes til kvalitetsforbedring, og være en kilde til kvalitetssikring og forskning, skriver de selv på sin nettside.