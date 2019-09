Høsten kan være en lunefull årstid. Den første snøen har allerede falt mange steder, og gitt vanskelige kjøreforhold. Og nå går det bare én vei: Mot vinter.

Denne uken er det høstferie for store deler av Øst- og Sørlandet. Mange planlegger en siste hyttetur før vinteren setter inn.

Men skal du til fjells eller høyden bør du skifte til vinterdekk nå. Det er nemlig sendt ut gult farevarsel om vanskelige kjøreforhold over store deler av Sør-Norge.

Snøbyger mange steder

– Erfaringsmessig vet vi at høstferieukene innbefatter en god del trafikkulykker. Mange bilister overraskes over snø og is på veien, og uansett dekk oppleves det uvant, da det er lenge siden man sist kjørte på vinterlige veier. Generelt venter altfor mange i det lengste med å skifte til vinterdekk, til tross for at de vet at de risikerer å møte snøbyger og nullføre på veien. I tillegg risikerer man redusert erstatning dersom man blir involvert i en trafikkulykke, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Det er meldt om snøbyger i nordlige deler av Østlandet, Nord-Vestlandet, Nord-Troms og Finnmark i dag, mandag. På enkelte strekninger kan det bli til dels store snøbmengder opptil en halv meter, og snøen kan komme ganske langt ned i terrenget, så lavt som 300 meter.

Rundkjøringene kan være skumle på vinterstid. Her skjer det også mange ulykker, gjengangeren er at man holder for høy fart inn mot rundkjøringen og ikke rekker å bremse ned. Foto: Broom

Må etterstrammes

– Det er som regel for sent å skifte når du skrenser rundt på høyfjellet. Ikke bare risikerer du å skade andre, men du kan også bli stående fast over lengre tid om du er skikkelig uheldig. Det er bare å innse at vinteren melder sin ankomst i høyfjellet, og mange bør skifte til vinterdekk nå, så slipper de ubehagelige overraskelser når snøen plutselig ligger der, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Hvert år skjer det en rekke trafikkulykker i forbindelse med omlegging av dekk. Det har skjedd at hjul har trillet av, fordi hjulboltene ikke har vært tilstrekkelig etterskrudd.

– Mange husker ikke på å etterskru hjulboltene etter å ha kjørt noen kilometer, eller de har montert hjulene feil. Det kan få katastrofale følger. Hjulene kan falle av i fart, sier Brandeggen.

Minimum 3 mm

Han oppfordrer dessuten bileierne til å sjekke at de har riktig lufttrykk i dekkene.

– Feil lufttrykk utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det skaper ubalanse i bilen og kan gi dårligere styreevne og økt bremselengde, sier han.

Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15. oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

For piggdekk gjelder det egne regler, i utgangspunktet skal de ikke brukes noe sted i landet før 15. oktober. Men her er det naturligvis kjøreforhold - og ikke kalender - som gjelder. Foto: Shutterstock/Tryg Forsikring.

Påbudt å være tilpasset føret

– Forsikriftene tillatter bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene krever det. Dessverre ser vi ofte at folk kjører rundt på altfor gamle vinterdekk. Men dekk er faktisk ferskvare, og gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye. Har du dekk eldre enn tre år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk, sier Brandeggen.

I Norge er det påbudt å ha dekk som er tilpasset føret du kjører på. Hvis ikke vil det kunne karakteriseres som grov uaktsomhet.

– Det betyr igjen at dersom du skulle havne i en trafikkulykke og ikke har skodd deg etter forholdene, kan du i tillegg til bøter og førerkortbeslag fra politiet risikere at forsikringsselskapet avkorter eller i verste fall ikke utbetaler noe erstatning til deg, sier han.

Krav til dekk i vinterperioden Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep.



Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.



Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.



Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.



Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel). @



Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.

