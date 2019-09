Mandag kveld kan bli en stor norsk dag i VM i Doha.

Klokken 20.20 står samtlige av de tre Ingebrigtsen-brødrene klar til start i finalen på 5000 meter.

Litt over en time senere, 21.40, går startskuddet for 400 meter hekk, der Karsten Warholm er storfavoritt til å ta seieren. Kanskje også til å sette verdensrekord.

Det kan med andre ord bli en historisk kveld for norsk friidrett.

Spår ny verdensrekord

– Jeg tror det kan bli tidenes dag i norsk friidretts historie, kanskje norsk idrettshistorie, sier Sportssjef i Norges Friidrettsforbund Christina Vukicevic Demidov, som vant NM-gull på 100 meter hekk hele syv år på rad i perioden 2004 til 2010.

Hun mener Warholms vinnersjanser på 400 meter hekk er store.

– Han er ubeseiret i hele år, ubeseiret frem til VM-finalen i kveld. Hva som kommer ut av det blir spennende å se på. Den som vinner tror jeg også kan tukte verdensrekorden, slår Demidov fast.

Amerikanske Kevin Young står med verdensrekorden fra 1992 på 46,78.

Warholm vant VM i 2017 i London med tiden 48,35.

– Han har hevet seg, ikke ett, men tre-fire hakk fra da han vant VM sist, mener Demidov.

– Å håpe på Jakob, tror jeg vi kan

På kveldens 5000 meter er det størst forventninger til Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen. Demidov utelukker ikke at storebror Henrik kan få en rolle som hjelper for brødrene.

– Det kan være. Jeg har sett at Gjert har sagt at det godt kan være at Henrik ofrer seg. Det er jeg litt usikker på. Jeg håper jo at han også kommer til å løpe det beste for seg selv, og det var jo han som startet hele Ingebrigtsen-eventyret i 2012, så da håper jeg han er med på å kjempe helt øverst, sier hun.

At det til slutt er yngstemann Jakob som står øverst på pallen, kan man tørre å håpe på, ifølge Demidov.

– Han har vist i år at han er helt der oppe. Det kommer an på hvem som har dagen. Det avgjøres ikke på hvem som var best for en måned siden, det avgjøres i dag. Og de er der alle tre, så vi har ganske god sannsynlighet for at det kan bli en norsk øverst. Men det kan være lureløp, det kan være at de går maks ut fra start av, påpeker hun og legger til:

– Jeg håper at de er forberedt uansett hvilket scenario det blir, men å håpe at Jakob kan vinne, det tror jeg vi kan. Det har han bevist før at han er kapabel til.