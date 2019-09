I «Luksusfellen» har TV-seerne fulgt deltakere som har festet på seg milliongjeld eller tatt opp forbrukslån for å dekke over spillegjelden sin.

I danske «Luksusfellen» er det nå 34 år gamle Lene Nørgaard fra Vojens som vekker stor oppsikt i landet.

Lokalavisa Kolding24 skriver at Lena har opparbeidet seg en massiv gjeld, og at hun får seg en reell oppvekker i programmet.

Halvparten av gjelden hennes på rundt 500.000 kroner skyldes hennes tidligere hasjbruk, som hun ikke har fortalt samboeren Thomas Sohl (43) noe om.

Thomas tror at Lene ikke har ei krone, og betaler derfor både for maten og bilen hennes.

Han jobber offshore, og har ingen anelse om at hun bruker alle pengene sine på klær, elektronikk og smykker.

– Når katten er borte, danser musene på bordet, sier «Luksusfellen»-ekspert Kenneth Hansen i programmet.

KJEFT: «Luksusfellen»-ekspertene Kenneth Hansen og Carsten Linnemann brukte harde midler for å få Lene til å innse sannheten. Foto: TV3

Må fylle opp fryseren

I programmet, som ble sendt på danske TV-skjermer forrige uke, forteller Lene og Thomas at de ønsker å kjøpe et hus sammen – men at Lenes økonomi gjør drømmen vanskelig.

Lene betaler ikke avdrag på lånet sitt, som hun opparbeidet seg da hun var sammen men annen mann.

Thomas forteller at han må fylle opp fryseren med mat hver gang han reiser offshore, slik at han er sikker på at samboeren har mat.

Thomas tror nemlig at Lene ikke har ei krone, og han betaler derfor også for bilen hennes.

I programmet får Lene hard medfart av «Luksusfellen»-ekspertene, men hun sier til danske BT at det var nødvendig.

– Det var rettferdig. Jeg tenkte ikke «faen ta dem» på noe tidspunkt. Tallene lyver jo ikke. Jeg levde for det meste bare på Thomas, sier hun.

Hjelper til med bidragene

I programmet blir Thomas svært overrasket over å høre om Lenes store gjeld – spesielt siden halvparten av gjelden skyldes hasjbruk.

Han sier til BT at han likevel har valgt å støtte henne med 3000 danske kroner i måneden for å hjelpe henne med å betale avdragene.

– Jeg valgte å hjelpe Lene fordi jeg ønsker en felles fremtid med henne, og jeg drømmer fortsatt om å kjøpe et hus sammen med henne i Haderslev en dag, sier han.

– Fortsatt happy

Lene sier til danske Se og Hør at hun etter innspillingen av programmet la om livet sitt, og at hun nå betale ned på lånet samtidig som hun sparer litt penger.

– Jeg sparer 500 kroner i måneden, og det er fint, sier hun.

«Luksusfellen»-ekspertene Kenneth Hansen og Carsten Linnemann mener at Lene kan bli gjeldfri innen fire år – hvis hun fortsetter på denne måten.

– Thomas og jeg var happy før de kom, og vi er fortsatt happy i dag. At jeg ikke har hatt kontroll på økonomien har kanskje vært en liten hemsko som nå er borte. Det bare funker. Vi er fortsatt veldig glade i hverandre, sier Lene.