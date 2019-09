Søndag ettermiddag kjørte Christian Karlsen forbi Janusfabrikken AS i Arna i Bergen.

Da han tittet opp på Janus-skiltet som ruver 20 meter over bakken, fikk han seg en god latter.

– Jeg så at det var et stillas der, og at J-en helt der oppe var fjernet. Det var jævlig morsomt, sier Karlsen til TV 2.

Han er ikke i tvil om hva som har skjedd da «Janus» ble «Anus».

– Dette er et klassisk natt-til-søndag-opplegg, ler han.

Politianmelder

En som ikke synes at det er like festlig at noen stikker av med J-en i Janus-skiltet, er direktør Arne Fonneland.

GOD LATTER: Christian Karlsen lo godt da han så opp på Janus-skiltet. Foto: Privat

– Dette kommer vi til å politianmelde, sier han til Bergensavisen, som først omtalte saken.

Dette er andre gang på kort tid J-en forsvinner fra taket.

For rundt en måned siden tok noen seg opp på taket og fjernet J-en. Fabrikken reagerte raskt, og fikk laget en ny J i full fart.

Denne gangen var det tre maskerte personer som tok seg opp stillaset utenpå bygningen, og stakk av med J-en.

– Det at man tar seg opp et stillas og beveger seg inn på annen manns eiendom, det kommer vi til å politianmelde. Det er et innbrudd. Jeg synes det er forferdelig leit at en hjørnesteinsbedrift som Janus ikke kan få fred. Dette er rent hærverk, sier Fonneland til nettstedet.

Det har ikke lykkes TV 2 å komme i kontakt med Fonneland.

– Minst én million ganger

Christian Karlsen sier til TV 2 at Janus-fabrikken har blitt herjet med i mange, mange år.

– Dette har pågått i mangfoldige år. Det er et Janus-skilt på bakkeplan også, som hele tiden blir herjet med og J-en blir fjernet. Og så blir det malt på en ny J. Det må ha skjedd minst én million ganger, sier han.

Fonneland sier til BA at han frykter at tyveriet kunne ha fått fatale konsekvenser.

– Jeg ønsker ikke at BA skriver om saken, fordi vi ikke vil at andre skal komme på ideen om å gjøre noe lignende. Dette er farlig, sier han.