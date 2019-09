Politiet: Slik gjemte de rekordbeslaget

Advokater tiltalt

Blant de fem som satt på tiltalebenken mandag, er det to tidligere profilerte Tromsø-advokater.

Påtalemyndigheten mener de var ansvarlige for distribusjon av amfetaminen i Tromsø.

Den ene advokaten nekter straffskyld etter tiltalen, mens den andre erkjenner å delvis ha hatt befatning med amfetaminen, men kun 1,9 kilo. Han erkjenner også å ha oppbevart en mindre mengde kokain, noe han er anklaget for i et annet tiltalepunkt.

Den ene advokaten er også tiltalt i en annen straffesak som skal behandles i november. Der mener påtalemyndigheten at han har forledet en klient slik at han har fått fatt i blant annet et dødsbo. Han er anklaget for å gjennom sitt virke som advokat ha svindlet til seg 3,4 millioner kroner.

Advokaten nekter straffskyld, og mener det har eksistert en avtale mellom ham og hans klient.

– Han tok narkotika

Store deler av den første rettsdagen ble brukt på forklaringen til det politiet mener er en hovedmann i nettverket – en tysk mann (41).

Tyskeren innledet sin forklaring med å erkjenne straffskyld i Nord-Troms tingrett, men tyskeren bestrider at han hadde en lederrolle.

– Jeg har ikke hatt en ledende rolle. Jeg vil heller si at jeg frykter hevn hvis jeg tyster på mannen som er lederen, innledet tyskeren, og sier han frykter for sin familie som bor i Tyskland.

Tyskeren fortalte videre at han visste hvem den ene advokaten var allerede før han traff ham, og at advokaten hadde et rykte for å konsumere narkotika.

– Jeg kjente ham, og visste at han tok narkotika, sa tyskeren.

Han forteller at eks-advokaten var hans viktigste kontakt i smuglingen til Norge, og at han mener den andre eks-advokaten er uskyldig. Han tar selv på seg skylden for at han er tiltalt, da han hevder å ha benyttet seg av kunnskap om hans personlige økonomi for å få ham til å møte ham.

– Til tross for at jeg har gjort noen dårlige valg, mener jeg at NN (eks-advokat, journ.anm) ikke bør være anklaget i denne saken, sa tyskeren, og hevdet han angret.

Serberen som ble funnet på hotellrommet da amfetaminet ble beslaglagt nektet straffskyld etter tiltalen. En nordmann er også tiltalt for å ha solgt amfetamin, han erkjente delvis straffeskyld men ikke så store mengder som påtalemyndigheten hevder.