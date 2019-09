Kleskjeden startet i California, og er en av Hennes & Mauritz' største konkurrenter. Nå trekkes billigkjeden tilbake fra flere land, deriblant Japan og Canada.

Ifølge The New York Times har Forever 21 mistet over en milliard i omsetning de to siste årene.

Søndag ble det kjent at kleskjeden har søkt om amerikansk konkursbehandling, under Chapter 11 i den amerikanske konkursloven, skriver DN.

Det innebærer at selskapet ikke blir lagt ned, men at kreditorer tar over styringen av selskapet.

Vil forenkle

Forever 21 var én av flere klesbutikker som gjorde mote billig og tilgjengelig for mange. På tidlig 2000-tallet vokste kleskjeden raskt, og innen en seks års tidsramme gikk bedriften fra å ha butikker i syv til 47 land.

– Det vi håper på med denne prosessen er å forenkle ting, så vi kan gå tilbake til det vi gjør best, sier konserndirektør Linda Chang.

Hun utdyper at den raske veksten kompliserte driften, og at de tydelig ser en endring i forbrukernes klesvaner.

Den amerikanske drømmen

Det var Linda Changs foreldre, Do Won og Jin Sook Chang som startet bedriften i 1980 etter å ha immigrert til California fra Sør-Korea, skriver The New York Times.

Foreldrene driver fortsatt bedriften, og Forever 21 har ofte blitt omtalt som et perfekt eksempel på den amerikanske drømmen.