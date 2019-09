Det var rundt klokken 07.20 mandag morgen at politiet mottok melding om at det gikk en naken mann rundt i et boligområde i Tønsberg.

Mannen skulle også være blodig.

– Da vi kom til stedet fikk vi lokalisert mannen, og han gikk da til angrep på patruljen. Våre folk måtte da bruke pepperspray for å få kontroll, sier operasjonsleder Christian Prytz i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Det ble noe senere klart at mannen hadde hoppet ut av et vindu fra sitt eget hjem like ved, og at han hadde et kutt etter dette.

En rute på stedet var knust.

– Det er sannsynligvis her alt blodet kommer fra, sier Prytz.

Mannen er i begynnelsen av 30-årene, og det ble funnet narkotika hjemme hos ham.

– Vi tenker oss at det kan være snakk om en blanding av rus og psykiatri her. Mannen er sendt med ambulanse til en legesjekk, sier operasjonslederen.

Det skal ikke skjedd noe annet straffbart enn beslaget av narkotika i leiligheten.