Som TV 2 meldte i helgen skal Elise Thorsnes (31) tilbake til Australia.

Canberra United bekrefter at den norske spissen er signert som såkalt «gjestespiller» og vil dermed returnere til sin tidligere klubb i en ti uker lang kontraktsperiode.

– Det føles veldig bra. Jeg hadde et helt fantastisk opphold der sist. Ligaen er veldig profesjonell og jeg har vel aldri vært så bra trent og hatt det så fint før, sier Thorsnes til TV 2.

– Jeg avsluttet sesongen der sist med det fineste målet jeg noensinne har scoret og ble toppscorer for laget mitt. Det ga rett og slett bare mersmak. Motivasjonen er å slippe en kald vinter og oppkjøring i Norge. Ti uker i Australia om vinteren, hvem takker vel nei til det? Jeg har vært der før og vet hva jeg får både på og utenfor banen.

Thorsnes fullfører sesongen med LSK Kvinner før hun setter seg på flyet til Australia. Det er foreløpig ikke kjent i hvilken retning Thorsnes' karriere går etter de ti ukene i Canberra.

Trener Heather Garriock er strålende fornøyd med å ha Thorsnes tilbake i laget.

– Canberra-fansen så Elises kvaliteter for to sesonger siden, og én ting er sikkert. Hun elsker å score, så vi gleder oss veldig over å ha henne tilbake.