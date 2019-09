Totalt 900 gjenstander auksjoneres bort under Pop Stores auksjon i London mandag. Auksjonen forventer å dra inn om lag 70 millioner kroner.

Blant gjenstandene det forventes størst rift om, finner vi en veldig sjelden Stormtrooper-hjelm fra den første Star Wars-filmen, «Episode IV: Et nytt håp», fra 1977. Hjelmen forventes å gå for mellom 1,3 og 1,65 millioner kroner, skriver Hollywood Reporter.

De fleste Stormtrooper-hjelmene ble restaurert og brukt på nytt i senere filmer, noe som gjør denne svært sjelden. Hjelmen har også navnet på stuntmannen som brukte den under innspillingen skrevet inn på innsiden av hjelmen.

Svært sjelden er også øksen Jack Nicholsons karakter Jack Torrance brukte da han jaktet Wendy og Danny i klassikeren «Ondskapens hotell». Det ble brukt flere økser under innspillingen, men de fleste er nå ødelagt eller forsvunnet.

Denne øksen fra Ondskapens hotell selges også under auksjonen. Foto: Peter Nicholls

I det hele tatt er det svært få gjenstander fra filmen som er å oppdrive. Denne øksen ble i sin tid solgt til et medlem i produksjonsteamet for drøyt 50 kroner. Nå forventes den å bli solgt for mellom 327 000 og 545 000 kroner.

Er du fan av klassisk, britisk humor kan kanskje granaten Graham Chapmans kastet som Kong Arthur i «Monthy Python og ridderne av det runde bord» fra 1975 være av interesse? Granaten regnes som den hellige gral innen Monthy Python-memorabilia, og mange trodde granaten var forsvunnet for alltid.

SELGES: Denne Monthy Python-granaten forventes å selge for mellom en halv og 1,1 millioner kroner. Foto: Peter Nicholls

Også Monthy Python-gjengen selv har vært på jakt etter granaten, som er laget av deler fra en toalettsisterne malt i gull. Granaten ble til slutt funnet av familien til en av rekvisittmakerne som hadde jobbet med filmen. Det finnes svært få Monthy Python-rekvisitter der ute, så granaten forventes å gå for mellom 500 000 og 1,1 millioner kroner.

HARRY POTTER-FAN? Da kan kanskje dette brevet være noe for deg. Foto: Peter Nicholls

Også det originale brevet fra «Harry Potter og de vises stein», der hovedpersonen får beskjeden om at han har kommet inn på Galtvort, en rustning fra «Gladiatoren», en droide fra Star Wars-filmen «Rogue One», og sverd fra «Hobbiten: En uventet reise» forventes å selges under auksjonen.