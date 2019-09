Søndag offentliggjorde houthiene bilder som skal vise både fangene og utstyr opprørerne hevder å ha tatt i et angrep i slutten av august.

Saudiarabiske tjenestemenn har ikke bekreftet påstanden og har heller ikke erkjent at noe angrep fant sted.

– Over 200 ble drept i titalls missil- og droneangrep mens de forsøkte å flykte eller overgi seg, sier Houthi-talsmann Yahya Saree søndag.

Ifølge The Guardian hevder houthiene å ha drept 500 saudiarabiske tjenestemenn.

Saudi-Arabia har siden 2015 stått i spissen for en regional koalisjon som har kriget i Jemen i et forsøk på å nedkjempe opprørerne. Houthiene erobret Jemens hovedstad Sana nord i landet året før.

Flere sårede

En talsmann for opprørerne sa til BBC lørdag kveld at hele tre saudiarabiske brigader overga seg i nærheten av byen Najran sørvest i Saudi-Arabia. Houthiene hevdet da at saudiarabiske offiserer var blant fangene, men den påstanden ble ikke gjentatt søndag.

VÅPEN: Dette bildet er hentet fra en video houthiene har publisert. og skal vise en samling våpen de skal ha tatt fra saudiarabiske tjenemenn. Foto: Reuters Tv

– Over 2.000 krigere ble tatt til fange, sier Saree, som tilføyer at de fleste fangene er jemenitter.

En kilde i Jemens internasjonalt anerkjente regjering bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at rundt 200 soldater ble drept i et angrep i slutten av august. Ifølge kilden holdes 1.300 krigere fortsatt fanget, blant dem 280 som er såret.

Våpen og ammunisjon

Bildene som ble publisert søndag, viser pansrede kjøretøy med saudiarabiske merker, samt våpen og ammunisjon som opprørerne hevder å ha tatt. En video viser også sårede soldater i saudiarabiske militæruniformer, hvorav flere identifiserer seg som saudiarabere.

EKSPLOSJON: Dette bildet er hentet fra en video huthiene skal ha publisert etter angrepet. Foto: Reuters Tv / NTB scanpix

Den saudiledede militærkoalisjonen har ikke kommentert påstanden om at saudiarabiske soldater er blant fangene.

Tidligere denne måneden hevdet opprørerne å ha stått bak et stort angrep mot saudiarabiske oljeanlegg, men både Saudi-Arabia og USA har anklaget Iran for å stå bak.

