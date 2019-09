I et intervju med 60 Minutes som ble sendt søndag, snakker kronprinsen ut om det makabre drapet på den regime-kritiske journalisten.

Den 2. oktober i fjor ble journalisten Khashoggi drept og partert inne på Saudi-Arabias konsulat i Tyrkia. CIA hevder kronprinsen Mohammed bin Salman beordret drapet. I intervjuet avviser kronprinsen anklagene.

Nekter for involvering

– Det var en forferdelig forbrytelse. Jeg tar fullt ansvar som Saudi-Arabias leder, spesielt siden drapet ble begått av individer som arbeidet for den Saudi-Arabiske regjeringen, sier bin Salman ifølge nyhetsbyrået AP.

Bin Salman ble deretter spurt om det var han som beordret drapet på journalisten.

– Absolutt ikke, svarte kronprinsen. Dersom det finnes opplysninger som skulle motbevise dette, ber kronprinsen om at disse får se dagens lys.

I en FN-rapport publisert i juni, slås det fast at drapet på journalisten var planlagt. Rapporten anbefalte også en etterforskning rundt kronprins bin Salmans involvering i drapet.

– Noen tror at jeg skal vite hva tre millioner statsansatte gjør daglig, sier kronprinsen i intervjuet.

– Det er umulig at disse tre millioner menneskene skal sende daglige rapporter til den nest-kommanderende i Saudi-Arabias regjering, legger bin Salman til.

Hardt ut mot Iran

Kronprinsen diskuterte også drone-angrepet på Saudi-Arabias oljefelt tidligere denne måneden. Angrepet satt 5,7 prosent av verdens totale oljeproduksjon ut av spill.

Til tross for at den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen tok på seg skylden for handlingene, mener både USA og Saudi-Arabia det er Iran som står bak.

– Dette var utvilsomt sponset av Iran, sier bin Salman.

– Det er ikke noe strategisk mål. Bare en tåpe ville angrepet fem prosent av verdens oljeforsyning. Det eneste strategiske målet er å bevise at de er dumme, og det har de bevist, sier kronprinsen.