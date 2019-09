Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær virket ikke spesielt optimistisk med tanke på å få Marcus Rashford og Anthony Martial klare hjemme mot Arsenal mandag.

– Jeg ville ikke veddet livet mitt på det, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Skadesituasjonen i Manchester United-angrepet har fått mange til å stille spørsmål om hvordan Solskjær kunne slippe Romelu Lukaku og Alexis Sánchez til Inter i sommer.

– Du trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at neste gang vi rekrutterer ser vi etter kreativitet og mål, sier manageren.

Solskjær er imidlertid ikke med på kritikken.

– Om vi hadde funnet noen som var tilgjengelig, ville vi foretatt oss noe. Tiden var inne for Romelu å dra. Han vet det selv og han ville ikke være her, så hva er vitsen med å beholde spillere som ikke vil være her? Det er heller ikke vits å hente inn spillere du ikke er hundre prosent sikker på, sier han.

Solskjær mener klubben har en annen overgangsstrategi nå enn tidligere.

– Vi vil ha de riktige spillerne over lengre tid. Det er en langsiktig måte å tenke på. Jeg kan ikke si at «jeg trenger den spilleren» på grunn av ryktet mitt, for klubben er det viktigste, forklarer kristiansunderen.

– Det var spisser på markedet, men ikke de vi ønsket oss, fortsetter han.

Dersom verken Rashford eller Martial blir klare til kampen mot Arsenal, kan det bli en ny sjanse for Mason Greenwood. 17-åringen har markert seg med scoringer i begge kampene han har startet denne sesongen, både mot Astana i Europaliga-åpningen og Rochdale i Ligacupens tredje runde.

Solskjær og Manchester United har fått en tung start på sesongen med åtte poeng på seks kamper. De ligger helt nede på ellevteplass med 13 poeng opp til serieleder Liverpool.

