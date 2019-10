Ble sint da han kjørte seg fast med bilen – mann (31) som skulle hjelpe ble skutt

Den 12. mars fjor var det iskaldt og mye snø på bakken.

Denne grytidlige mandagsmorgenen var en polsk mann på vei ned til bilen sin som sto parkert i garasjen under ei boligblokk på Bjørndal i Oslo.

Polakken la merke til at en mann med norskpakistansk bakgrunn hadde kjørt audien sin fast i snøen. Den polske mannen bestemte seg for å hjelpe til med å få bilen løs.

Det han ikke visste var at det ble oppbevart to maskinpistoler i bilen.

Det oppsto en krangel mellom polakken og bilføreren. Sistnevnte tok da frem en maskinpistol.

Ett skudd ble løsnet. Kula traff polakken i skulderen før den gikk videre opp i hodet. Mannen døde av skadene etter et døgn på sykehus.

Tirsdag møtte den 34 år gamle pakistaneren i Oslo tingrett. Påtalemyndigheten vil ha ham dømt for drap. Forsvaret mener imidlertid at skuddet gikk av ved et uhell og at han derfor ikke kan dømmes.

Det er gode beviser i denne saken. Politiet har en video som viser hva som skjedde.

– Videoen er et helt sentralt bevis som retten må se mange ganger og vurdere nøye. Mellom partene i saken vil det trolig være uenighet om hva videoen viser, sier aktor, statsadvokat Andreas Strand.

Stridsspørsmålet er kort fortalt om det var et drap eller en ulykke.

Slik beskrives videoen

I en tidligere fengslingskjennelse i saken har en dommer i Oslo tingrett beskrevet innholdet slik:

«For retten virker det som om fornærmede fra dette tidspunkt forholder seg helt passiv med armene dels hengende ned, dels holdt ut til siden. Siktede holder våpenet rettet mot fornærmede som faller om som følge av et skudd fra våpenet», heter det i kjennelsen.

Norskpakistaneren var tydelig nervøs da han inntok vitneboksen. Han fortalte at det hadde vært mye festing i helgen forut for drapet.

– Jeg var sliten og ganske trøtt. Det ble noen lange fester, sier tiltalte.

Natten før drapet var 34-åringen til stede da to grupperinger løsnet skudd mot hverandre på Lambertseter. Mannen var tiltalt for skyteepisoden, men ble frikjent i tingretten.

Satte seg fast

34-åringen forteller at han var preget og sjokkert etter å ha vært til stede under skytingen. Etter hendelsen satte han seg i bilen med fetteren sin og en annen mann.

På vei tilbake til Bjørndal byttet han bil. Han overtok kjøretøyet til en annen kjent kriminell. 34-åringen kjørte deretter for å parkere ved hjemmet sitt. Der var det ingen som åpnet og han gikk deretter tilbake til bilen for å kjørte videre.