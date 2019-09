Ny Vålerenga-smell: – Det er et merkelig lag

Se scoringene i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Vålerenga-Ranheim 1-1

Forrige gang Vålerenga vant en kamp, er 5. juli hjemme mot Bodø/Glimt.

Ekspertene i FotballXtra-panelet er ikke imponert over hovedstadsklubbens sesong.

Brann-profilen Kristoffer Barmen, som søndag var gjest i FotballXtra, hadde ikke trodd at «Enga» skulle ligge på niendeplass med sju serierunder igjen.

– Vålerenga er et merkelig lag. Jeg husker jeg satt og så på dem før sesongen, og da tenkte jeg at det her er et bra lag og en virkelig medaljeutfordrer. Jeg synes de har et bra sammensatt lag. Så kommer sesongen, og de leverer som de gjør. Det er rart at de ikke får ut sitt fulle potensial. Jeg er sikker på at de har mer inne enn de har vist, sier Barmen.

Hans tidligere lagkamerat, Erik Huseklepp, mener at det er vanskelig å se lyset i enden av tunnelen.

– Krisen fortsetter for Vålerenga og Ronny Deila. Når det ikke snur her heller, er det klart at det er store problemer i Vålerenga, kommenterer Huseklepp.

– Gedigen skuffelse

Ivar Hoff stempler dem som en gedigen skuffelse.

– Og det har de vært i flere sesonger. Da jeg kjørte hit, tenkte jeg at Vålerenga Fotball burde bytte navn til «Vålerenga skal bli bedre neste år», men de blir ikke bedre i det hele tatt. Det er akkurat det samme i den siste perioden til Kjetil Rekdal, og det er det samme nå med Ronny Deila, påpeker Hoff, før han fortsetter:

– Det er flere enn Deila som bør sette seg ned og se seg selv i speilet. Den spillerlogistikken … de må kjøpe kvalitet, ikke fylle ut, og der har de sviktet totalt. Dette med at de må ha spillere som er født på en melkerampe i nærheten av idrettsparken, er gamledager.

– Viktig med ett poeng

Deila mener at laget hans fortjente tre poeng mot Ranheim.

– Det er skuffende at det ikke blir tre poeng, men samtidig er det viktig at vi fikk med oss ett når det kommer til å komme oss over de poengene at vi skal spille i Eliteserien neste år òg, sier Vålerenga-sjefen til TV 2.

Ranheim ble klar for NM-semifinale med 3-0-seier over cupaskeladd Fram Larvik fra nivå tre på onsdag, men kjemper samtidig en tung kamp for å overleve i Eliteserien.