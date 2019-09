Kastet Sebastian (21) fra syvende etasje: – Jeg trodde han var død

Det får TV 2 opplyst dagen før rettssaken begynner i Bergen tingrett.

Både 22-åringen og hans mor står tiltalt i saken – moren fordi politiet mener hun unnlot å gripe inn og senere forsøkte å skjule bevis.

Etter det TV 2 forstår, fant politiet både blodige og forsøksvis brente klær i vaskemaskinen i leiligheten til moren, der drapet skjedde.

Mens 22-åringen erkjenner straffskyld for drap, har moren konsekvent nektet straffskyld. Hun er ikke tiltalt for drap.

– Hun mener at hun ikke har begått en straffbar handling, og at hun har blitt satt i en situasjon hun ikke har kunnet noe for. Utover det ønsker jeg ikke å gå inn på hennes forklaring nå, sier morens forsvarer, advokat Kaj Wigum, til TV 2.

PUSSET OPP: Høyblokka har fått nytt utseende siden drapet i mars i fjor, der Sebastian Seterås (21) ble kastet fra syvende etasje. Foto: Haakon Laastad / TV 2

Ifølge VG har kvinnen forklart at hun sov da sønnen banket opp kameraten.

Brukte glassflaske

I avhør med politiet har 22-åringen sagt at det oppstod en krangel mellom ham og kameraten etter at de kom hjem fra byen natt til fredag 23. mars i fjor. Krangelen utløste en slåsskamp, mener han.

Etter det TV 2 får opplyst, er det fremdeles uklart for politiet hva krangelen gikk ut på.

Under det angivelige basketaket ble 21-åringen utsatt for omfattende vold, blant annet ved bruk av en knust vodka-flaske. Tidlig på morgenen ble han kastet over det midlertidige rekkverket i svalgangen, som på det tidspunktet var under oppussing.

Selv har 22-åringen forklart at han trodde kameraten var død da han kastet ham over rekkverket. Obduksjonsrapporten viser imidlertid at fornærmede døde av knusningsskader i hodet. Dette vil trolig bli et sentralt tema i retten.

Henla siktelse

Moren til 22-åringen var i lang tid siktet for drap, men statsadvokaten valgte å henlegge denne delen av saken for hennes del da tiltalen skulle tas ut.

Årsaken var, etter det TV 2 forstår, en rekonstruksjon av drapet der 22-åringen viste at han var i stand til å kaste en person over rekkverket uten hjelp fra andre.

22-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag.

Under rettssaken vil det bli vist bilder fra leiligheten, samt overvåkingsbilder som viser at alle tre kom hjem til leiligheten den aktuelle natten.

Vanskelig tid

I et intervju med Bergens Tidende lørdag sier de etterlatte foreldrene til Sebastian Seterås (21) at de ser frem til å få saken unnagjort i retten, men at de tror det blir tøft.