Personen som skulle sitte her hadde spisepause i minuttene før kollisjonen

En utkikk er på mange måter et verktøy vaktsjefen har på lik linje som et instrument – det må brukes riktig for at det skal fungere.

Det finnes mange typer fartøy – også militære – som ikke har utkikksposter som del av standardoppsettet på broen. Men fregattene har det – og det er ingen tvil om at formålet med en egen utkikk er å unngå hendelser av typen som skjedde for snart ett år siden.

137 OM BORD: Det var klarvær og god sikt da skipene kolliderte. Her ligger fregatten til kai ved Haakonsvern. Foto: TV 2

Sjefen for den norske marinen, flaggkommandør Rune Andersen, sier han gjerne ville ha kommentert TV 2s opplysninger – men at han vil forholde seg til politiets anbefalinger om å vente til rapportene fra de forskjellige instansene er offentliggjort.

Likevel forklarer han at marinen har rutiner for hvordan man ivaretar oppgavene når forskjellige funksjoner om bord trenger pauser eller avløsning.

Sju har fått lese rapporten

Andersen er en av få som har fått lese Havarikommisjonens rapport, som nå er ute på høring. Den er sendt til de sju personene som var på broen da fregatten kolliderte, til marinesjefen, Kystverket (som er ansvarlig for trafikksentralen) og til rederiet som eier tankbåten.

Andersen presiserer at enkeltforhold, som hvem som var på broen og ikke, bare er del av et stort og sammensatt bilde.

SJEF: Flaggkommandør Rune Andersen vil ikke kommentere saken før havarirapporten er offentliggjort. Foto: TV 2

– Det er ikke slik at man her har trykket på én feil knapp som har ført til kollisjonen. Dette er komplekse ting, med et komplekst samspill mellom menneske og maskin, presiserer flaggkommandøren.

Han ser frem til ettårsdagen for ulykken når Havarikommisjonen skal offentliggjøre rapporten, fordi han vet at mange har spørsmål rundt det som skjedde om bord. Andersen sier han ikke tror det vil være mange ubesvarte spørsmål etter at Havarikommisjonens rapport er lagt frem.

Etter det TV 2 erfarer, vektlegger Havarikommisjonens rapport – som altså foreløpig er hemmelig – at ulykken skyldes en rekke uheldige sammenfall, en kjede av små feil eller dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene. Dette er også feil som er gjort av andre enn dem på fregatten.

– Selv om ikke én av tingene som gikk galt denne natten alene var nok til at ulykken oppstod, kunne en av dem forhindret ulykken hvis ting hadde blitt gjort annerledes, sier en kilde sentralt i granskingen til TV 2.

Om mangelen på styrbord utkikk betraktes som en slik viktig puslespillbit av Havarikommisjonen, vil vi først få vite på ettårsdagen den 8. november.