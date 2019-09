Leicester-Newcastle 5-0

Det ble en blytung søndag i Leicester for Newcastle. Steve Bruces menn gikk på et ydmykende 0-5-tap.

Men enda verre enn rekken med baklengsmål, var Isaac Haydens grufulle takling på Dennis Praet.

– En grusom takling

Han slaktes i Premier League-studio, etter å ha kastet seg inn og plantet knottene i belgierens legg.

– Dette er en grusom takling. Jeg hater å se sånt på fotballbanen. Jeg er så fornøyd med at dommeren får det med seg, og viser Hayden rett ut. Fryktelig, sier Simen Stamsø Møller.

– Når han fullfører med full kraft, med knotter inn i en legg som kommer mot, så er det fullt fortjent med direkte rødt kort og borte i tre kamper, mener han.

Mina Finstad Berg påpeker at det kunne gått langt verre for Praet, som heldigvis kunne spille videre etter skrekktaklingen.

– Det kunne blitt en ganske alvorlig skade på Praet. Han traff rett i ankelen. Det er ikke pene bilder, og man har egentlig ikke lyst til å se det, men han bare måker inn. Det kunne blitt enda mer alvorlig og styggere, Praet er heldig der, sier hun.

Raknet fullstendig

Da midtbanespilleren mistet hodet, ledet Leicester allerede 1-0 etter en flott scoring av Ricardo Pereira.

Det resultatet stod seg til Hayden ble utvist like før pause, og da raknet det fo Newcastle.

Jamie Vardy sørget for 2-0 etter 54 minutter, og bare tre minutter senere scoret Newcastle selvmål. Det var ikke slik at Paul Dummett seg ut, snarere var venstrebacken uheldig da et innlegg gikk via foten hans og i mål.

Etter 64 minutter fortsatte festen for Jamie Vardy, selv om det var innbytter Marc Albrigtons strøkne innlegg som var det vakreste. Leicester-spissen kunne enkelt sette pannebrasken til og styre inn sitt andre for kvelden.

Med noen sekunder igjen av ordinær tid sørget Wilfred Ndidi for at det endte med 5-0-seier.

På tredjeplass

Leicester er nå på tredjeplass i Premier League, kun to poeng bak Manchester City. Det eneste tapet for Brendan Rodgers menn så langt, kom mot Manchester United.

For Newcastle har det ikke startet bra. Med fem poeng ligger mannskapet til Steve Bruce nest sist på tabellen.