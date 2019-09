Bilene som søndag ble auksjonert bort på en golfklubb ved Geneve har vekket stor interesse blant samlere, forteller en representant for auksjonshuset Bonhams til BBC.

Blant Ferrarier, Lamborghinier, Bentleyer og en Bugatti Veyron finnes det nemlig noen virkelig sjeldne biler som kan gjøre en entusiast fuktig i blikket:

En Lamborghini Veneno Roadster ble solgt for 75,5 millioner kroner, ifølge Bonhams. En annen bil som beskrives som sjelden og bemerkelsesverdig, er en Aston Martin One 77 Coupe. En kjøper bladde opp over 14 millioner kroner for den britiske bilen.

– Biler som dette vil være juvelen i enhver samling, men å ha dem samlet er virkelig ekstraordinært, sier pressemedarbeider Lynnie Farrant i Bonhams.

Har styrt siden 1979

Bilene tilhørte Teodorin Obiang Nguema (51), sønnen til Ekvatorial-Guineas president Obiang Nguema. Nguema har sittet med makten i det afrikanske landet siden han gjorde statskupp i 1979 og henrettet den tidligere diktatoren.

Teodorin ble etter hvert utnevnt til visepresident i landet. Han har blitt kritisert for sitt store forbruk og ekstravagante livsstil. New York Times beskrev ham i 2004 som en entreprenør innen rapmusikk med en hang til luksusbiler og lande reiser til Hollywood og Rio de Janeiro.

Samtidig lever 77 prosent av landets befolkning under fattigdomsgrensen. FN-sambandet omtaler Ekvatorial-Guinea som er brutalt diktatur hvor det aldri har blitt avholdt frie valg.

Flere organisasjoner melder om grove brudd på menneskerettighetene, rettssystemet er ikke fritt og bruk av tortur er vanlig.

Hvitvasking og underslag

Sveitsisike myndigheter har etterforsket Nguema for hvitvasking og misbruk av offentlige midler. Påtalemyndigheten i Geneve mente blant annet at han har brukt landets oljeinntekter til å berike seg selv, blant annet med en privatjet.

Bilene ble beslaglagt i 2016. Saken mot ham ble senere droppet av sveitsiske myndigheter, men beslaget av bilene ble opprettholdt.

Inntektene fra auksjonen skal gå til en veldedighetsorganisasjon i Ekvatorial-Guinea.

SVENSK SUPERBIL: Denne Koenigsegg One:1 eksisterer i kun seks eksemplarer og har ikke gått mer enn 597 kilometer siden den var ny i 2015. 1360 hester fordelt på 1360 kilo gir voldsom ytelse og høy pris: 42 millioner kroner. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)

EKSKLUSIVT: En Ferrari LaFerrari (2015) og en Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe (2010) vises fram før auksjonen i Geneve. REUTERS/Denis Balibouse

SMYKKE: Denne Aston Martin One-77 Coupe (2011) er en av de meget eksklusive bilene som gikk under hammeren søndag. (Laurent Gillieron/Keystone via AP)