Gjert ber nordmenn om å besinne seg

Fredag kveld satte Jakob Ingebrigtsen fyr på sosiale medier i Norge da han først ble diskvalifisert fra VM-finalen på 5000 meter, til fordel for britiske Andrew Butchart.

Lørdag fortalte briten at han i løpet av natten hadde mottatt flere hatmeldinger fra nordmenn som la skylden på han for at Storbritannia hadde lagt inn protest på Norge og Jakob.

– Jeg visste ikke at jeg kunne motta så mange hatefulle meldinger på så kort tid. Jeg elsker dere alle, skrev han på sin Instagram-konto lørdag morgen.

Jakob ryddet opp

I ettertid så Jakob Ingebrigtsen seg nødt til å rense luften med briten.

– Jeg vet det er gått noen meldinger mellom han og Jakob for definitivt å avklare at det er ingen som har noe mot hverandre på noe slags vis. Han er en hyggelig fyr, og vi kommer til å treffe hverandre framover i mange sammenhenger, sier pappa Gjert Ingebrigtsen.

TV 2 har bilder av Ingebrigtsen og Butchart som klemmer hverandre etter løpet, der briten tydelig gratulerer Jakob med avansement til finalen.

– Vi kjenner Butchart veldig godt både fra konkurranse og trening, og han er en veldig trivelig og hyggelig fyr. Og han hadde jo absolutt ingenting med dette å gjøre i det hele tatt. Verken hendelsen på banen, eller det som skjedde etterpå. Så han er definitivt ikke den som skal motta noe hets på noe slags vis, sier Gjert.

– Så at han fikk hets har også gått inn på dere?

– Ja, definitivt. Vi setter stor pris på engasjementet, men vi vil at engasjementet skal være positivt for alle. Vi ønsker ikke at engasjementet skal slå ut på en negativ måte, sier Gjert, før han igjen legger til.

– Vi setter stor pris på engasjementet i det norske folk, men vær grei og skill person og sak.

– Ikke vondt blod

Skal man tro Gjert så er det ingen utøvere som er uvenner med Team Ingebrigtsen.

– Var det Jakob som tok kontakt med Butchart?

– Hvem som tok initiativet vet jeg ikke, men vi er gode venner med alle som oppfører seg og vet hva man skal. Og i mange sammenhenger er ikke dette styrt av utøvere, men av mange andre folk som har andre mål med det de holder på med. Jeg tror ikke det er vondt blod mellom noen av utøverne, sier Gjert.

Samtidig kan ikke trenerpappaen snakke seg bort fra at det har vært forbausende mange episoder der Team Ingebrigtsen har vært involvert i disputter som har ført til protester og anker der motparten har vært Storbritannia.