Politiet meldte like etter klokken 15 at brannen er slukket, og noe senere at det pågikk utlufting på stedet. Brannvesenet tar nå en vurdering på om de evakuerte kan komme tilbake i leiligheten sin.

– Beboerne i leilighetskomplekset evakuerte seg selv, og hadde gått ut av bygget da nødetatene kom til stedet. Trolig var brannalarmene i bygget seriekoblet, og derfor evakuerte de seg selv, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Jøkling til TV 2.

Han forteller at det var to personer i leiligheten det brant i. Disse er nå sendt til sykehus for en sjekk med antatte røykskader. Totalt fem personer er kjørt til sykehus for sjekk.

Leiligheten beskrives som ubeboelig, forteller Jøkling. Det har blitt foretatt åstedsundersøkelser og vitneavhør på stedet. Alle nødetatene har når forlatt stedet, men politiet vil foreta kriminaltekniske undersøkelser senere.

Politiet meldte først om brannen klokken 14.30.