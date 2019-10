Kjerstin (42) betalte forsikring for telefoner hun ikke lenger hadde

Hver måned i flere år har Kjerstin Falsten (42) betalt 198 kroner til Telenor for å forsikre sin egen og sønnens telefon.

Da Kjerstins sønn mistet telefonen sin i bakken slik at baksiden knuste, var det naturlig å bruke forsikringen.

Men beskjeden hun fikk fra Telenor, var at forsikringen ikke gjaldt på hans telefon.

– Jeg ble helt sjokkert, sier Kjerstin Falsten til TV 2.

Forsikret telefon som ikke var i bruk

Det viste seg nemlig at forsikringen følger telefonens IMEI-nummer og ikke SIM-kortet. Både Kjerstin og sønnen har byttet telefoner siden forsikringene ble tegnet i november 2015 og mai 2016.

Dermed har Kjerstin i lang tid betalt forsikring for telefoner som er kassert og ikke lenger er i bruk. Telenor har ikke gitt noen beskjed, men fortsatt å sende regninger for et produkt helt uten verdi.

Kjerstins sønn ødela sin telefon allerede to måneder etter at forsikringen ble tegnet 19. november 2015. Dermed har hun betalt 99 kroner hver måned i drøyt tre og et halvt år for å forsikre en telefon som ikke var i bruk.

Legger ansvaret på kunden

Telenor sitter med all informasjon om hvilke telefoner deres abonnenter er knyttet til. En kundekonsulent hos Telenor bekreftet overfor Kjerstin at IMEI-nummeret på hennes nåværende telefon var registrert hos dem.

– I siste mail fra Telenor fikk jeg tilbud om å få tilbakebetalt forsikringspremien for de siste tre månedene. Men jeg får ikke tegne forsikring på telefonene vi har, for det måtte jeg gjort da de ble kjøpt, sier Kjerstin oppgitt.

Videre står det i eposten fra Telenor at selskapet ikke har kapasitet til å følge opp hvilke mobiltelefoner som til enhver tid er i bruk hos kundene.

«Vi er av den oppfatning at det er kunden selv som må følge med på sin faktura og ha kontroll på hvilke avtaler som til enhver tid er registrert, samt at disse er riktig i forhold til mobiltelefoner som benyttes», heter det i eposten.

– Ikke godt nok

Telenor opplyser videre at forsikringen Kjerstin hadde, «Forsikring Mobil & Nettbrett», ble endret fra og med 01.01.2017 til å følge IMEI, ikke SIM-kortet. IMEI knyttet til denne forsikringen kunne endres fram til april 2017. Etter dette er det ikke utført endringer på denne forsikringen.

Forsikringen er ikke lenger i salg.

«Hvilke telefoner du har hatt forsikring på har vært beskrevet på mine sider og på din faktura. Er det tjenester du ikke skal ha, er du selv ansvarlig for å avslutte disse», skriver en kundeansvarlig i Telenor til Kjerstin.