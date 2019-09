50 km kappgang er en brutal øvelse. Spesielt under de ekstreme værforholdene i Doha, og i særdeleshet når funksjonærene tvinger det til å gå to kilometer ekstra.

Det skjedde nemlig med den polske kappgjengeren Rafal Augustyn.

– Trodde jeg skulle dø



GPSen til Augustyn viste at han hadde gjennomført de 50 kilometerne, men dommerne beordret ham til å gå en runde til.

Dermed ble det 52 kilometer for polakken, som var så utmattet at han valgte ikke å protestere.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Dommerne skrek til meg «gå, gå!», men jeg svarte at det var over og at jeg hadde gått 50 kilometer. Jeg ville gråte, men det kom ingen tårer ettersom jeg var så uttørket. Jeg ville heller ikke protestere for mye, og risikere å bli disket. Jeg var selv helt forvirret og på grensen til å besvime, sier Augustyn i et intervju med TVP Sport, som er blitt gjengitt av Aftonbladet.

– Lekte med livet mitt



Den polske kappgjengeren endte på 13. plass i løpet, men slakter arrangøren for den ekstra belastningen han fikk.

– Det er en skandale. Man lekte med helsen min og livet mitt gjennom å tvinge meg til å gå hele to kilometer mer med kritisk puls. Jeg forstår ikke hvordan en slik feil er mulig med dagens teknologi, sier Augustyn.

Verdensrekordholder og regjernede mester Yohann Diniz fra Frankrike var rasende allerede før løpet. Han fyrte løs:

«Jeg er sint.» «Vi kappgjengere behandles som idioter.» «Det blir som å gå i en ovn».H

Franskmannen var blant de som måtte bryte.

– Han er så sliten at han nesten ikke vet hvor han befinner seg, sa den franske pressetalspersonen Nelson Monfort etterpå.

Diniz forsøkte også å organisere en boikott i forkant av løpet, der norske Håvard Haukenes var blant de som ble bedt om å være med.