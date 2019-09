Mandag fra kl. 20.15: Se Manchester United-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

I sin nye bok, «Big Friendly German», forteller den tårnhøye midtstopperen om overraskelsene han fikk seg etter overgangen til Arsenal.

Blant annet ble han tatt på sengen av London-klubbens tilnærming til pressen.

Da Arsenal skulle møte Borussia Dortmund i Champions League, ble ikke Mertesacker spurt om å snakke med media.

Det til tross for at han var en sentral skikkelse på det tyske landslaget, og nylig hadde spilt i Bundesligaen. Det stod stikk i strid med det han var vant til i Werder Bremen.

– I Arsenal var ting helt annerledes. De ville ikke at alt skulle sentreres rundt enkeltspillere. I stedet foretrakk de å sende noen som kanskje var litt mindre interessante til media, forteller Mertesacker, ifølge Daily Mail.

Ydmykende tap

Da han signerte for Arsenal i 2011, hadde «The Gunners» nettopp gått på det svært ydmykende 2-8-tapet for Manchester United.

Tyskeren forventet knallharde økter og en nedbrutt spillergruppe i kjølvannet av det grufulle tapet. I stedet var det en avslappet atmosfære. Resultatet ble ikke diskutert av spillerne i det hele tatt.

Og treningen stod i stil.

– Vi tok noen løp, gjorde noen pasningsøvelser og gikk rett i garderoben, minnes Mertesacker.

Ifølge ham gjorde Arsenal alt de kunne for å beskytte spillerne sine fra negativitet. Verken presse eller fans fikk slippe til på klubbens treningsfelt. At han måtte snakke med journalister, hørte sjeldenheten til. I tillegg ble det lagt ned forbud mot å lese aviser i garderoben for å beskytte dem mot kritikk.

Mertesacker tror ikke det er sunt i det lange løp.

– Å forhindre offentligheten fra å få noen som helst form for normal tilgang til dem, gjør ikke spillerne noen tjenester. Istedenfor skaper det et vakuum som de kan flyte rundt i. Å leve et så lukket liv er ikke bra for noens utvikling, mener han.

Bekymret

35-åringen la opp i for. Nå er han akademisjef i Arsenal, og anslår overfor The Guardian at han har ansvaret for 180 unge spillere.

– De jobber for å ende opp blant den ene prosenten som lykkes i profesjonell fotball. Hvordan håndterer jeg det? Ved å være meg selv, være autentisk og ikke lyve, forklarer han.

Mertesacker er dog bekymret for noen av foreldrenes holdninger.

– Hvis familien tenker at fotball er det eneste du kan gjøre i livet, blir det vanskelig å takle presset. Noen ganger får jeg følelsen av at noen foreldre tror at sønnen skal betale for pensjonen deres, spesielt dem i London, sier han.

Mandag fra kl. 20.15: Se Manchester United-Arsenal på TV 2 Sport Premium eller Sumo!