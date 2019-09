Dansk sjokkseier i sykkel-VM

Mads Pedersen vant sensasjonelt herrenes fellesstart i sykkel-VM. Han spurtslo Matteo Trentin (Italia) og Stefan Küng (Sveits) etter 261 våte og iskalde kilometer fra Leeds til Harrogate.

Dermed får 23-åringen sykle med de legendariske regnbuestripene det neste året.

– Danmark tar gullet. Det første VM-gullet for Danmark i fellesstart for herrer. Ah, hvor dejligt for Danmark, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Nå skulle vi vært på en dansk kneipe. Jeg tror aldri Matteo Trentin kommer til å tilgi seg selv, fortsatte han.

Pedersen kunne knapt tro sine egne øyne i målområdet.

– Helt utrolig. Det var ikke dette jeg ventet da jeg startet i morges. Jeg skulle gå tidlig i finalen og la Valgren og Fuglsang komme bakfra. Men de kom ikke opp med van der Poel. Da handlet det bare om å overleve, overleve, overleve. Overleve til spurten, sier dansken.

– Han er i halvsjokk. Det var nesten ikke som han trodde det selv. Men det var velfortjent. Han var sterkest mot slutten, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Burde ofret seg

Alexander Kristoff ble beste nordmann på 7. plass.

– Det var imponerende av Pedersen. Han var ikke nevnt av noen. At han tar Trentin mot slutten er klasse, sier Kristoff.

– Jeg følte meg ikke bra. Jeg slet med kramper mot slutten. Det var et utmattende ritt. Jeg føler at jeg fikk ut alt jeg kunne. Jeg sa til Amund at det ikke var vits i å jobbe, for jeg kjørte alt jeg hadde allerede, sier Kristoff.

Kristoff vant spurten i hovedfeltet. Hushovd stusser over den norske taktikken i finalen.

– Jeg synes en 7. plass er bra, men når vi snakker om Alexander Kristoff er det ikke godt nok. Jeg synes det var skuffende å se at Amund Grøndahl Jansen ikke ofret seg. Norge burde ofret seg for å prøve. Jeg vet at Kristoff sa til Grøndahl Jansen at han ikke trengte å ofre seg, men hadde Grøndahl Jansen ofret seg kunne Kristoff spurtet om medalje og kanskje gull, sier Hushovd.

Grøndahl Jansen forteller at han ikke hadde krefter til å henge med da toget gikk. På den siste runden hadde han ikke mye å kjøre med.

– Kristoff datt litt av, men han kom tilbake. Han er seig. Det er sterkt at han klarer å spurte. Det beste var om jeg hadde sittet med gruppen foran, men jeg var ikke helt der, sier Grøndahl Jansen.

Kortet ned løypen

Ekstreme værforhold gjorde at VM-fellesstarten ble kortere enn planlagt. Arrangøren jobbet på spreng for å fjerne store vanndammer som hadde samlet seg i løypen.