Da 24-åringen hørte om alle de utstoppede skapningene som er forkastet fra nyåpningen til nyåpningen til museet i Bergen, tok hun affære.

I dag har hun startet en underskriftskampanje for å forsøke å hindre at dyrene og fuglene som ikke lenger er funnet verdig en plass på utstilling skal støve vekk på et lager.

– Det har allerede kommet mange fine kommentarer til støtte for de «etterlatte», sier Kleppe.

Stor respons

Her er noen av kommentarene som har kommet:

KAMPANJE: Marie Kleppe (24) har fått god respons på underskriftskampanjen for å stille ut de vrakede dyrene: Foto: Privat.

«Jeg signerer fordi det hadde vært interessant å se hvor forskjellig dagens teknologiske fremskritt har påvirket hvordan dyr utstoppes. Også fordi jeg tror det hadde vært gøy!»

«Jeg signerer fordi jeg så veldig veldig gjerne vil se pinnsvinet! Og det er en morsom måte å lære de minste om dyr».

« Det er lærerikt å se utviklingen utstopping har hatt. I tillegg kan det være litt morsomt».

« Jeg signerer fordi dette er jo nostalgi! Var sånn de så ut da vi så de som liten (uten at vi tenkte over at de så rar ut) og så er det jo hysterisk morsomt da!!»

Vraket fra utstilling

Årsaken til at tusenvis av dyr og fugler ikke får være med på nyåpningen til Universitetsmuseet i Bergen om to uker er at museet mener de ikke lenger gir et godt bilde på sin egen art. Det kan skyldes dårlig utstopping eller at man tidligere forsøkte å fremstille dyrene som skumlere enn de egentlig er.

– Jeg mener det er en viktig lærdom å se hvordan praksisen var for 100 år siden, og hvor langt vi har kommet i dag. Samtidig var dette en gang levende dyr som fortjener mer enn å bli satt på lager, sier Marie Kleppe.