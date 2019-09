– Hvis du ber, slår de deg, hvis du leser, slår de deg, sier Ibrahim (29) til BBC.

Han er en av de som ble reddet ut av det som nå omtales som «tortur-huset» i byen Kaduna i Nigeria.

Opp mot 500 gutter og menn ble funnet i bygningen som ble brukt som islam-skole og forbedringsanstalt.

Tortur og seksuelt misbruk

Nigeriansk politi sier bygningen ble brukt til slaveri og mange av de fangede satt lenket til kjettinger.

Noen av ofrene var utsatt for tortur og seksuelt misbruk, ifølge myndighetene.

En gutt viser fram skadene han har fått på koranskolen i Kaduna i nordlige Nigeria Foto: AFP

Ibrahim, som møtte BBC's reporter, forteller at han ble sendt til skolen to uker tidligere fordi familien mente han måtte korrigere oppførselen sin. Han sier han hadde forsøkt å rømme dagen før politiet kom.

– Jeg har skader på nesten alle deler av kroppen min. Til og med når du sover vekker de deg med kjepper, sier han.

Han forteller at han ble utsatt for en straffemetode kalt «Tarkila». Det betyr at hendene ble bundet sammen, og han ble hengt opp i taket.

Han forteller at fangene hadde svært lite energi siden de kun fikk litt ris å spise.

Femåringer

Barn ned i femårsalderen ble funnet fanget i bygningen som skulle fungere både som en koranskole og et forbedringsanstalt. Bygningen ligner mer et fengsel med høye murer og piggtråd over luftegården.

Rommene på innsiden var små med kun små vinduer som luftehull. De såkalte «elevene» fikk ikke gå ut.

– Dette er det mest sjokkerende inhumane forhold i påskudd av å lære dem koranen og reformere dem, sier politiets talsmann til AFP.

Familiemedlemmer til de som ble frigjort, sier de ble oppfordret til å ikke ta kontakt. Flere sier de ikke ante hva slags forhold som rådet der.

LENKET: Flere av ofrene var lenket fast da de ble funnet av nigeriansk politi. Foto: Politiet

– Hadde vi visst dette skjedde på skolen, hadde vi ikke sendt barna våre dit. Vi sendte dem bort og de endte opp med å bli mishandlet, sier en av foreldrene som ble gjenforent med sin sønn.

Arrestert

Sju personer, inkludert noen lærere, er arrestert, og skolen er stengt. Myndighetene frykter det finnes tilsvarende institusjoner andre steder i landet, og har iverksatt etterforskning.

– Vi må kartlegge alle skolene, og vi må se at de følger lover og regler, ellers må de stenges. Hvis vi finner flere skoler som torturerer barn eller utsetter noen for så forferdelige forhold som vi har sett her, skal de straffeforfølges, sier sisialminister, Hafsat Baba, til BBC.