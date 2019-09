Nå er nemlig nigerianeren utestengt fra både 200-meter og 4x100-meter stafett.

Det er Det internasjonale friidrettsforbundet som setter hardt mot hardt. Ifølge regelverket skal man ha en svært god grunn til å trekke seg fra en øvelse man er påmeldt til.

Oduduru ble meldt på til 100-meteren av Det nigerianske forbundet mot sin vilje. Han hadde nemlig ingen intensjon om å løpe distansen. I stedet ville han bruke tid på å forberede seg til 200-meteren.

Nå må han i stedet forberede seg på hjemreise fra Doha. Odudurus personlige rekord på 200-meter er 19.73.

22-åringen har anket straffen.

Det er ikke bare Oduduru som er offer for påmeldingstabben. Også den kvinnelige sprinteren Blessing Okagbare (30) er disket. Hun er fortvilet.

– Det er ikke første gang Nigerias forbund gjør noe slikt. Men dette er ikke et nasjonalt mesterskap. Folk her tar regelverket seriøst, og vårt forbund prøver gang på gang å utfordre regelverket. Det er feil, og det er inkompetanse. Jeg kjenner at de kaster bort mitt VM, og jeg vet ikke hvor mange flere mesterskap jeg får, sier 30-åringen til AP.