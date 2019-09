Skadeomfanget er ikke kjent, men TV 2 fikk opplyst at det ble bedrevet livreddende tiltak på stedet.

Klokken 13.45 melder politiet at mannen er bevisst, og blir kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim.

To luftambulanser var på stedet; en fra Ålesund og en fra Trondheim. Den ene luftambulansen hadde med seg dykkere til stedet.

– Vi vet svært lite om årsaken til hendelsen. Pasientens tilstand gjør at vi ikke får opplysninger fra vedkommende om andre har vært med i bilen, sa operasjonsleder John Bratland til TV 2 da situasjonen fortsatt var uavklart.

Dykkere har undersøkt bilen og i vannet rundt den for å få bekreftet at ingen andre satt i bilen, og har nå fått bekreftet at ingen andre er involvert.

Bilen ligger halvveis ute i sjøen, med halvparten over overflaten.

Politiet meldte først om ulykken klokken 12.20. Det er vitner på stedet som har meldt fra om ulykken.

Søndag ettermiddag var det redusert fremkommelighet på stedet. Det gjenstår en del arbeid før veien åpnes helt.

