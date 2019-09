Aktivistene krever at en rekke støttespillere av opposisjonen som er blitt fengslet de siste månedene, blir sluppet fri.

– Vi kan oppnå at ikke bare Pavel Ustinov blir løslatt, men også alle de andre som ble pågrepet sammen med ham, skriver organisatoren på sine Facebook-sider om søndagens demonstrasjon.

Ustinov var en lite kjent 23 år gammel skuespiller fram til han nylig ble dømt til 3,5 år i fengsel som følge av anklager om vold mot politiet i forbindelse med en demonstrasjon i juli.

Vil vise video

Skuespilleren har avvist anklagene, og hevder han bare var ute og gikk tur, og at han ikke deltok i demonstrasjonene.

– Jeg er ikke skyldig, og jeg har ingenting å beklage, sa Ustinov i retten torsdag.

Ustinov ble i første rettsrunde kjent skyldig i vold mot en politimann, men i forrige uke besluttet en domstol i Moskva overraskende at 23-åringen skulle løslates i påvente av ankebehandlingen fordi den mente at dommen på tre og et halvt års fengsel var for streng.

Denne gangen har påtalemyndigheten lagt ned påstand om en betinget dom.

Pavel Ustinov under en av rettsrundene i forrige uke. . (AP Photo/Pavel Golovkin) Foto: Pavel Golovkin

Ifølge forsvarerne finnes det videoopptak som viser at det var politiet som uprovosert angrep 23- åringen. Da forsvarerne ba om å få legge fram opptaket under ankesaken torsdag, besluttet dommeren at retten skulle ta pause til mandag ettersom det ikke fantes utstyr til å vise opptaket.

Symbol for opposisjonen

Mange kjendiser i Russland har gitt ham støtte, og han har blitt et symbol for kampen for frie og demokratiske valg i Russland.

Saken har ført til omfattende solidaritetsaksjoner, og både kulturpersonligheter, prester og lærere har engasjert seg for å få Ustinov løslatt. Mange av reaksjonene har kommet fra personer som sjelden engasjerer seg i politikk, blant annet den russiske Eurovision-stjernen Sergej Lazarev.

Store demonstrasjoner

Det var ventet at søndagens demonstrasjon ville bli den største i landet siden den som ble avholdt i forbindelse med lokalvalget i Moskva i begynnelsen av september. Rundt 2000 personer ble pågrepet under opptøyene den gangen, og mange har anklaget politiet for å være i overkant hardhendte.

Søndag ble det arrangert en ny demonstrasjon i Moskva til støtte for dem som er blitt pågrepet under tidligere protester mot at en rekke fremtredende liberale opposisjonsledere, blant dem Aleksej Navalnyj, ikke fikk stille som kandidater i lokalvalget den 8. september.

Russlands regjerende parti, Forent Russland, som støtter president Vladimir Putin fjorde et dårlig lokalvalg i Moskva. Forent Russland fikk 25 av de 45 plassene i Moskvas duma. Det er en nedgang på 15 plasser i den folkevalgte forsamlingen fra forrige valg.

Valgresultatet ses på som et resultat av opposisjonens oppfordring til velgerne om å stemme på andre enn nettopp Forent Russland.

Valgdeltakelsen var også svært lav. Bare litt over 20 prosent av velgerne avga stemme i lokalvalget i Moskva.