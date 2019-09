I slutten av juli ble amerikanske Chynna Deese (24) og Lucas Fowler (23) funnet brutalt drept langs en motorvei i den kanadiske provinsen British Columbia.

Noen få dager senere ble den 64 år gamle professoren Len Dyck funnet død like ved en brennende bil, ikke langt unna der Deese og Fowler ble funnet drept.

Tenåringene Kam McLeod og Bryer Schmegelsky var først savnet i saken, men fikk etter hvert status som mistenkte.

Deretter begynte det som omtales som en av de største menneskejaktene i moderne historie i Canada.

Politiet gikk ut med navn og bilde av de to, og jakten på de to kulminerte etter en ukes tid i den lille byen Gillam nord i Manitoba, rundt 3200 km unna der de tre ofrene ble funnet. Jakten varte i flere uker, før de to ble funnet døde i begynnelsen av august. Politiet slo etter hvert fast at de to hadde tatt sine egne liv.

– Ingen tegn til anger

Fredag lettet det kanadiske politiet på sløret i etterforskningen. Da de to ble funnet døde, fant politiet også et kamera på en av de to tenåringene. Der fant de flere videoer som ble spilt inn i dagene før de ble funnet døde.

– De viste ingen tegn til anger over det de hadde gjort, og sa de ønsket å drepe flere, sier assisterende politisjef Kevin Hackett i det kanadiske politiet til CBC.

SISTE BILDE: Dette skjermbildet fra et overvåkningskamera viser kjæresteparet Chynna Deese og Lucas Fowler på en bensinstasjon i Fort Nelson, British Columbia, Canada. Bildet er tatt 13. juli. To dager senere ble de funnet drept. Foto: RCMP

I det lengste videoklippet innrømmer de drapene på Deese, Fowler og Dyck, og avslører fluktplanen som gikk i vasken.

– Schmegelsky slår fast at de er ansvarlige for de tre drapene. De skulle gå til Hudson Bay, der de planla å kapre en båt og dra til Europa eller Afrika, sier Hackett.

Mangler motiv

I videoene legger tenåringene også ut om deres planer om å ta selvmord, og at de ønsket å drepe flere personer. Kameraet de brukte tilhørte den drepte professoren.

Det som derimot ikke kommer fram av videoene, er flere detaljer rundt trippeldrapet. De sier for eksempel ingenting om hvorfor de valgte å drepe kjæresteparet og professoren, eller om drapene var tilfeldige eller planlagte.

Politiet har avhørt familiemedlemmer, venner og lærere til de to tenåringene, men har så langt ikke klart å finne et svar på hvorfor de ble drapsmenn.

Ett vitne som stod frem tidlig i etterforskningen fortalte politiet om en merkelig episode som fant sted to dager etter de første drapene, langs samme motorvei som de andre ofrene ble funnet.

En mann hadde stanset langs motorveien for å ta en blund, da han la merke til en mannsperson med et våpen.

– Mannen startet å bevege seg mot vitnet i en slags taktisk jaktstilling, står det i rapporten.

Vitnet kjørte vekk fra stedet, og det er ikke klart om episoden kan knyttes til de to tenåringene.

Politiet har besluttet at videoene de to tenåringene spilte inn ikke vil bli offentliggjort for å skåne familiene til de etterlatte, ettersom de høyst sannsynlig ble laget for å skape blest om de to.