Aviser: – Forsøkte å skjule flere Trump-samtaler

Praksisen ble innført etter pinlige lekkasjer fra samtaler tidlig i Trumps presidentperiode. Det opplyser nåværende og tidligere tjenestemenn i Det hvite hus til flere amerikanske medier, deriblant CNN , AP , The New York Times.

Blant telefonsamtalene som skal ha blitt forsøkt skjult, var samtaler Trump hadde med Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman. Sistnevnte samtale fant sted mens det blåste som verst rundt saudiarabiske agenters drap på journalisten Jamal Khashoggi i fjor.

Det hvite hus' håndtering av Trumps kommunikasjon med utenlandske ledere har havnet i kjernen av Representantenes hus' riksrettsprosess mot Trump.

Trump raser

USAs president Donald Trump sa lørdag til sine tilhengere at «landet vårt står på spill som aldri før».

– Demokratene vil ta våpnene deres, helsevesenet deres, stemmene deres og de vil ta friheten deres. De vil ta vekk alt sammen. Vi kan aldri la det skje, sa den hardt pressede presidenten i en video på Twitter.

– Fordi landet vårt står på spill som aldri før, er dette veldig enkelt. De prøver å stoppe meg fordi jeg kjemper for dere. Jeg vil aldri la dem stoppe meg, la han til.

Fakta: Riksrettsprosessen mot Trump 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

12. august slo en ansatt i amerikansk etterretning alarm om innholdet i samtalen. Den ansatte varslet generalinspektør for amerikansk etterretning, Michael Atkinson.

Fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire, nektet innledningsvis å gi etterretningskomiteen i Representantenes hus en kopi av varselet.

18. september lekket det ut noen få detaljer om et varsel mot Trump til amerikanske medier, i første rekke Washington Post. Ikke navngitte kilder sa senere til mediene at Trump forsøkte å presse Ukraina til å granske en av hans hovedutfordrere i valget i 2020, Joe Biden.

Ifølge mediene frøs Trump 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina kort tid før telefonsamtalen. Demokrater vil ha svar på om dette var et forsøk på å presse Zelenskyj.

Tirsdag 24. september varslet toppdemokraten Nancy Pelosi at Representantenes hus vil starte en riksrettsprosess mot Trump.

Onsdag 25. september ble både et sammendrag av telefonsamtalen og varselet overlevert til Kongressen. En rekke demokrater omtalte innholdet som urovekkende.

Torsdag 26. september ble en delvis sladdet versjon av den ni sider lange varslerrapporten offentliggjort av etterretningskomiteen.

Varsleren hevder blant annet at Trump misbrukte presidentembetets makt til å be et annet land om å påvirke neste års presidentvalg

Det hvite hus forsøkte ifølge varsleren å skjule dokumentasjon på samtalen Trump hadde med Zelensky.

Trump selv har erkjent at han oppfordret Ukraina til å etterforske Biden og hans sønn for korrupsjon, men nekter for å ha gjort noe galt og hevder seg utsatt for en heksejakt. (NTB)

I de påfølgende twittermeldingene kalte Trump den pågående riksrettsprosessen for er en «heksejakt». Trump anklaget også demokraten Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen i Representantenes hus, for injurier og ærekrenkelse.

– Han bør trekke seg fra Kongressen, skriver Trump.

– Tiltak mot lekkasjer

Ifølge en varsler fra etterretningsapparatet forsøkte Det hvite hus å skjule Trumps telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli. Årsaken var at tjenestemennene var bekymret over at Trump ba sin ukrainske motpart om hjelp til å etterforske Joe Biden, som kan bli Demokratenes presidentkandidat neste år, ifølge varsleren.

Den anonyme varsleren hevder at Det hvite hus også forsøkte å skjule innholdet i andre telefonsamtaler ved å flytte notater til en hemmelig server for høyst gradert informasjon.

Også innholdet i andre samtaler ble skjult, ifølge APs kilde, som mener beslutningen var et ledd i å minske risikoen for lekkasjer – ikke et forsøk på å gjemme unna utilbørlige diskusjoner.

Sammendrag distribuert

Den tidligere tjenestemannen lot seg intervjue i bytte mot anonymitet fordi vedkommende ikke har myndighet til å snakke om Det hvite hus' graderingssystemer.

Under tidligere presidenter har ikke sammendrag av presidentens telefonsamtaler blitt offentliggjort. Men de er heller ikke blitt plassert i serveren med høyest sikkerhetsgradering, med mindre det dreide seg om diskusjoner som ble regnet som sensitive for nasjonal sikkerhet.