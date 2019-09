Lørdag presenterte Elon Musk SpaceX sitt nyeste romskip. Musk sier at det nye romskipet kan frakte mennesker til månen, mars og enda lenger.

Romskipet kan lande tilbake på jorden og kan derfor brukes flere ganger.

Musk sa at romskipet etter planen er klar til oppskytning innen kort tid.

– Denne tingen skal ta av, fly til 65.000 fot, eller rundt 20 kilometers høyde, og komme tilbake og lande om én til to måneder, sa Musk på lanseringen.

Musk antar at romskipet skal skytes opp til 20 000 meter om bare en eller to måneder. Etter det er neste mål å reise til jordens atmosfære.

Historisk romskip

Lanseringen av det nye romskipet ble holdt på SpaceX sitt testanlegg i Texas. Elon Musk, som er grunnlegger og CEO av SpaceX, holdt sin tale på en scene foran det store romskipet.

– Jeg tror dette er det mest inspirerende jeg noen gang har sett, sa Musk når han presenterte romskipet.

På Twitter har SpaceX skrevet at når dette romskipet er ferdigutviklet vil det være det sterkeste som har eksistert i romfartens historie.

JUBEL: Det var mye jubel fra publikum mens Musk fortalte om det nye romskipet. Foto: Loren Elliott

Romskipet er 50 meter høyt og har en diameter på 9 meter. Det kan ha med seg 150 tonn med last og det vil være mulig å ha rundt 100 passasjerer ombord i romskipet.

Besøke andre planeter

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Musk har store planer for romskipet og håper at det kan være med på å gjøre det mulig for mennesker å bli interplanetære.

Det ultimate målet til Musk er at mennesker skal kunne besøke og bo på andre planeter. Han ønsker derfor at det nye romskipet skal frakte folk mellom jorden og andre planeter.

– Jeg synes vi må prøve vårt beste på å bli en multi-planet art og utvide bevisstheten vår til utenfor jorden, sa Musk på lanseringen.

SpaceX ønsker blant annet å bygge byer på Mars og månen.

– Vi må starte nå, sa Musk.

Gjenbrukbare romskip

Et annet viktig element med det nye romskipet er at det kan brukes flere ganger. Elon Musk er veldig opptatt av at romferd må være bærekraftig.

Musk mener det er essensielt å bygge gjenbrukbare romskip for å gjøre romfart til en levedyktig industri.